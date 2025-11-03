Son dönemde magazin dünyasının gündeminde yer alan isimlerden biri Buse Terim oldu. Fatih Terim’in kızı olarak tanınan Buse Terim, yakın geçmişte yaşadığı evlilik süreci ve daha sonra başlayan yeni ilişkisiyle dikkat çekiyor. Özellikle son aylarda sosyal medyada ve basında, özel hayatıyla ilgili gelişmeler sıkça yer buluyor. Terim’in yeni bir ilişkiye başlaması ise magazin camiasında merak konusu haline geldi.

Boşanmanın ardından uzun süre gözlerden uzak kalmayı tercih eden Buse Terim’in, iş dünyasından bir isimle birlikte olduğu öne sürüldü. Magazinde öne çıkan bu yeni birliktelik, araştırmaların odağını bu kişi üzerine çevirdi.

Buse Terim’in sevgilisi kim?

Buse Terim’in yeni ilişkisiyle ilgili ortaya çıkan bilgilerde, sevgilisinin Cenk Eyüboğlu olduğu belirtiliyor. Eyüboğlu’nun, Türkiye’de eğitim alanında faaliyet gösteren önemli özel okullardan birinin yönetim kurulu başkanlığını yaptığı, ayrıca iş dünyasında saygın bir konuma sahip olduğu ifade ediliyor. Bu birliktelik kamuoyunda kısa sürede konuşulmaya başlandı.

Özellikle sosyal çevrelerde ve medyada Eyüboğlu’nun geçmişi ve kişisel özellikleri merak edilerek gündeme taşındı. İkilinin ilişkisiyle ilgili resmi bir açıklama olmasa da, medyadaki bilgiler Cenk Eyüboğlu’nu işaret ediyor.

Cenk Eyüboğlu kimdir?

Cenk Eyüboğlu, Eyüboğlu Eğitim Kurumları'nın yönetim kurulu başkanı olarak görev yapıyor. Eğitim sektöründe üstlendiği sorumluluk ve kurumda yürüttüğü çalışmalar nedeniyle geniş bir çevrede biliniyor. Ayrıca 2019 yılında, kendisi gibi tanınan bir aileden gelen Alize Dinçkök ile olan evliliğini sonlandırdıktan sonra uzun süre özel hayatını medyadan uzak yaşamayı tercih etti. Son dönemde Buse Terim ile yaşadığı ilişkiyle gündeme gelen Eyüboğlu, iş dünyasındaki tecrübesi ve sade yaşam tarzı ile öne çıkıyor.