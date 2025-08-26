Show TV’nin sevilen gündüz kuşağı programı Gelin Evi, 25 Ağustos tarihinde başlayan yeni sezonuyla izleyicileriyle buluştu. Programın sunuculuğunu üstlenen Buse Varol, enerjik tarzı ve samimi sunumuyla dikkat çekiyor. Peki, Buse Varol kimdir ve eşi kimdir? İşte detaylar.

Buse Varol kimdir? Hayatı ve kariyeri

25 Mart 1990 tarihinde Manisa’da doğan Buse Varol, Celal Bayar Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nden mezun oldu. Eğitiminin ardından kısa bir süre öğretmenlik yapan Varol, kariyerini medya sektörüne yöneltti. 2012 yılında Miss Turkey Güzellik Yarışması’na katılarak finale kaldı ve bu deneyimle televizyon dünyasına adım attı. Oyunculuk kariyerine aynı yıl “Tozlu Yollar” dizisiyle başlayan Varol, “Arka Sokaklar”, “Kuzey Yıldızı İlk Aşk”, “Kalk Gidelim”, “Şeref Meselesi” ve “Payitaht Abdülhamid” gibi yapımlarda rol aldı. Sunuculuk alanında da tecrübe kazanan Varol, Kanal D’de “Çok Tatlı” programını sundu. 25 Ağustos’ta başlayan Gelin Evi’nin 9. sezonunda sunucu koltuğuna oturarak gündüz kuşağında izleyicilerle buluştu.

Eşi Alişan ile evliliği

Buse Varol, 6 Mayıs 2018 tarihinde şarkıcı Alişan ile evlendi. Gerçek adı Serkan Burak Tektaş olan Alişan, 19 Haziran 1976 doğumlu ve Bingöllü bir sanatçı. Çift, “Dostlar Mahallesi” dizisinin setinde tanıştı ve kısa sürede nişanlanarak evlilik yoluna gitti. Swissotel’de gerçekleşen düğün töreni, dönemin magazin gündeminde geniş yer buldu. Varol ve Alişan’ın bu evlilikten iki çocukları bulunuyor: Burak (2019) ve Eliz (2021). Çift, sosyal medya hesaplarında aile hayatlarına dair paylaşımlar yaparak takipçileriyle iletişim kuruyor.

Gelin Evi’nde yeni dönem

Buse Varol’un sunumuyla Gelin Evi, hafta içi her gün saat 12.30’da Show TV’de yayınlanıyor. Programda gelinler, ev dekorasyonu, sofra düzeni ve çeyiz sunumu gibi alanlarda yarışıyor. Her yarışmacıya çeyrek altın hediye edilirken, haftanın birincisi 150 bin TL’lik ödül kazanıyor. Varol’un samimi sunumu, programın dinamizmine katkı sağlıyor.