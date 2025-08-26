26 Ağustos tarihinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarından Nusret Yılmaz’ın Trabzon’da gözaltına alındığı haberi kamuoyunda yankı buldu. “Rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla gözaltına alınan Yılmaz’ın, polis eşliğinde İstanbul’a getirildiği belirtildi. Olay, İBB’deki soruşturmaların devam eden boyutlarını bir kez daha gündeme taşıdı.

Nusret Yılmaz kimdir?

Nusret Yılmaz, İstanbul merkezli bir avukat olarak, özellikle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu’nun hukuki temsilciliğini üstleniyor. Aynı zamanda İmamoğlu’nun çocukluk arkadaşı olarak bilinen Yılmaz, Trabzon kökenli. Hukuk kariyerinde, özellikle İBB ile ilgili davalarda aktif rol aldığı biliniyor. Kamuoyu, Yılmaz’ı daha çok İmamoğlu’nun 19 Mart tarihinde başlayan yolsuzluk soruşturmaları ve hukuki süreçlerinde tanıdı. Mesleki geçmişiyle ilgili detaylı bilgiler sınırlı olsa da, İmamoğlu’nun yakın çevresinde önemli bir figür olarak yer alıyor. Yaşı hakkında kesin bir bilgi kamuoyuna yansımadı.

Gözaltı olayı ve suçlama

26 Ağustos sabahı, Trabzon’da polis tarafından gözaltına alınan Nusret Yılmaz, İBB’ye yönelik devam eden yolsuzluk soruşturması kapsamında “rüşvete aracılık etme” suçlamasıyla karşı karşıya. Soruşturma, İBB’de usulsüzlük iddialarını araştıran bir dosya üzerine yoğunlaşıyor. Yılmaz, gözaltına alınmasının ardından İstanbul’a sevk edildi. Yetkililer, soruşturmanın detaylarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak bu olay, İBB çevresindeki hukuki süreçlerin bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Soruşturmanın arka planı

İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmaları, 18 Ekim 2024 tarihinde başlayan 2024/228233 sayılı dosya ile kamuoyunda geniş yer buldu. Ekrem İmamoğlu’nun 19 Mart tarihinde gözaltına alınmasıyla hız kazanan süreç, başka avukatların da dahil olduğu bir dizi gözaltı ve tutuklama ile devam ediyor. Nusret Yılmaz’ın gözaltına alınması, bu soruşturmanın son halkası olarak değerlendiriliyor. Kamuoyu, soruşturmanın ilerleyişini ve Yılmaz’ın ifadesini yakından takip ediyor.