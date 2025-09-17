Son dönemde Türkiye’de binlerce kişiyi etkileyen yeni bir dolandırıcılık yöntemi gündeme geldi. Uzmanlar, özellikle internet üzerinden gönderilen sahte mesaj ve bildirimlerin kişisel verilerin çalınmasında etkili olduğunu belirtiyor. Bu saldırılar, kimlik avı (phishing) olarak bilinen yöntemle işliyor.

Kimlik Avı Nasıl Çalışıyor?

Deutsche Bank uzmanlarının aktardığına göre, dolandırıcılar banka ya da dijital platform kimliği altında sahte siteler kuruyor. Kullanıcıya gönderilen resmi görünümlü e-posta, SMS veya sosyal medya mesajlarındaki bağlantılar, bilgilerin saldırganların eline geçmesini sağlıyor. Girilen her şifre, kart numarası ya da kimlik bilgisi dolandırıcıların kontrolüne geçiyor.

En Çok Kullanılan Yöntemler

Sahte banka e-postaları: “Hesabınızda şüpheli işlem tespit edildi” gibi acil uyarılar.

Smishing (sahte SMS): Hesap kilitlenmesi veya şüpheli işlem gerekçesiyle gönderilen mesajlar.

Sahte platform bildirimleri: Yayın platformları veya e-ticaret sitelerinden geliyormuş gibi görünen ödeme talepleri.

Sahte ödül ve kampanyalar: Promosyon veya geri ödeme vaatleriyle kullanıcıları tuzağa çekme.

Hesabınız Saniyeler İçinde Boşaltılabilir

Uzmanlara göre bu saldırılar sonucunda kullanıcıların banka hesapları çok kısa sürede sıfırlanabiliyor. Hiç kimsenin bu tehditten muaf olmadığını vurgulayan uzmanlar, özellikle şüpheli mesajlardaki bağlantılara tıklanmaması gerektiğini belirtiyor.

Kullanıcılar Ne Yapmalı?

Yetkililer, vatandaşların banka bilgilerini yalnızca resmi uygulama ve siteler üzerinden girmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Ayrıca bilinmeyen numaralardan gelen SMS veya e-postalarda yer alan bağlantılara karşı temkinli olunması gerektiği vurgulanıyor.

Artan dijital dolandırıcılık yöntemleri, bankacılık güvenliğini her zamankinden daha önemli hale getirdi. Kullanıcıların farkındalığı ise bu saldırılara karşı en büyük savunma aracı olarak öne çıkıyor.