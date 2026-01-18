Yapay zeka ve otomasyon teknolojileri küresel iş gücü piyasasını dönüştürmeye devam ederken, bazı meslek gruplarının uzun vadede korunacağı belirtildi. Uzmanlar, derin empati, yüksek yaratıcılık, stratejik muhakeme ve fiziksel esneklik gerektiren alanların makineler tarafından tam anlamıyla devralınamayacağını ifade etti.

Forbes tarafından paylaşılan verilerde, yapay zekanın birçok sektörde yardımcı bir araç olarak kullanılacağı ancak nihai karar mekanizmasının insanda kalacağı vurgulandı. Özellikle etik değerler çerçevesinde karar alma ve öngörülemeyen durumlara uyum sağlama yetisi, bu meslekleri otomasyon karşısında güçlü kılıyor.

Yaratıcılık ve sezgi gerektiren alanlar öne çıkıyor

Müzisyenler, yazarlar, ressamlar ve reklam dünyasının yaratıcı profesyonelleri, insan hayal gücü ve duygusal derinliğe dayalı üretim süreçleriyle dikkat çekiyor. Yapay zeka taklit yeteneğine sahip olsa da özgün sanatsal sezgi geliştirmede sınırlı kalıyor.

Karmaşık ve daha önce karşılaşılmamış sorunlara çözüm üreten yaratıcı problem çözücüler de geleceği garanti altında görülen meslek grupları arasında yer alıyor. Bu alanda stratejik düşünme ve eleştirel bakış açısı ön plana çıkıyor.

Sağlık, eğitim ve bakım hizmetlerinde insan faktörü

Doktorlar, hemşireler ve cerrahlar; klinik yargı, empati ve etik karar alma süreçleriyle sağlık hizmetlerinde vazgeçilmez konumda bulunuyor. Benzer şekilde öğretmenlik mesleğinde de rehberlik, mentorluk ve değerler eğitimi yapay zekanın sınırlarını aşıyor.

Yaşlı ve engelli bakımı ile sosyal hizmetler alanında çalışanlar, duygusal hassasiyet ve anlık uyum gerektiren durumlarla ilgileniyor. Uzmanlar, bu alanlarda insan gücüne olan ihtiyacın artarak süreceğini kaydediyor.

Zanaatkarlık ve Ar-Ge çalışmaları korunuyor

Elektrikçilik, tesisatçılık ve marangozluk gibi nitelikli esnaflık alanları, değişken saha koşulları ve anlık çözüm üretme becerisi nedeniyle otomasyona karşı direnç gösteriyor. Ar-Ge çalışmalarında ise yapay zeka veri işlese de, “neden” sorusunu soran insan sezgisi belirleyici olmaya devam ediyor.

Uzmanlar, teknolojinin pek çok alanda destekleyici rol üstleneceğini ancak insan odaklı mesleklerin önemini koruyacağını vurguluyor. Bu alanlarda çalışanların, iş gücü piyasasında uzun vadede avantajlı konumda olacağı ifade ediliyor.