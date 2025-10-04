Son Mühür- Gelecek Partisi, Ankara Çankaya’daki yeni genel merkez binasının açılışını 11 Ekim 2025 Cumartesi günü gerçekleştirecek. Aşağı Öveçler Mahallesi’nde yer alan yeni merkez binası, partinin önceki binasındaki sözleşmenin sona ermesi nedeniyle alınan kararla faaliyete geçiyor.

"ANKARA'NIN KALBİNDE YENİ BİR SAYFA AÇIYORUZ"

Partiden yapılan açıklamada, binanın yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildiği belirtilerek, “Geleceği inşa etme iddiasıyla yola çıkan gönüllülerimizin katkılarıyla, Ankara’nın kalbinde yeni bir sayfa açıyoruz” denildi.

Açılış törenine Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun yanı sıra çok sayıda partili ve davetli katılacak. Açılış, 11 Ekim Cumartesi günü saat 14.00’te, Aşağı Öveçler Mahallesi 1322. Cadde No:44 adresinde yapılacak.

VATANDAŞLARA DAVET

Parti, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı duyuruda, açılışa tüm vatandaşları davet ederek, “Yeni merkezimizi görmek, fikir alışverişinde bulunmak ve bir bardak çay eşliğinde sohbet etmek isteyen herkesi bekliyoruz” mesajını paylaştı.