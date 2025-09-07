Son Mühür / Atakan Başpehlivan Gelecek Partisi Muğla Milletvekili Selçuk Özdağ, 40’tan fazla gemiden oluşan ve İsrail ablukasındaki Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkma hazırlığında olan ‘Küresel Sumud Filosu’ ile ilgili TBMM Başkanı AK Partili Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulundu.

Selçuk Özdağ: İnsani yardım için Tunus’tan yola çıkmaya hazırlanıyor

44 ülkeden, 50 geminin katılacağı Sumud Filosu’nun içinde Yeni Yol Grubu’ndan, ve HÜDA PAR’dan milletvekillerinin olduğunu açıklayan Gelecek Partili Selçuk Özdağ, “40’tan fazla gemiden oluşan ‘Küresel Sumud Filosu’ Gazze ablukasını kırmak ve insani yardımı ulaştırmak amacıyla Tunus’tan yola çıkmaya hazırlanıyor. 44 ülkeden yaklaşık 50 geminin katıldığı bu büyük filoda, Yeni Yol Grubu’muzdan Denizli Milletvekilimiz Dr. Sema Silkin Ün, Hatay Milletvekilimiz Doç. Dr. Necmettin Çalış ve Bursa Milletvekilimiz Mehmet Atmaca ile HÜDA PAR Mersin Milletvekilimiz Faruk Dinç yer almaktadır.” diye konuştu.

“Filo heyetinin can güvenliğini koruyacak tedbirleri acilen hayata geçirin”

Öte yandan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a filoda bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının can güvenliklerinin devlet teminatı altına alınması konusuyla ilgili çağrıda bulunduğu duyuran Özdağ, açıklamasında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a çağrıda bulunarak, filo içerisinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ve milletvekillerinin güvenliğinin devletimizin teminatı altına alınması gerektiğini vurgulamıştır.

Biz de Yeni Yol Grubu olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Numan Kurtulmuş’a sesleniyoruz: Parlamentolar arası bir girişim başlatarak milletvekillerimizin ve filo heyetinin can güvenliğini koruyacak tedbirleri acilen hayata geçirin.”