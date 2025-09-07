Yeni eğitim-öğretim dönemi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yaklaşık 1,5 milyar lira kaynak aktarıldığını duyuran Bakan Göktaş, yardımların kapsamının genişletildiğini belirtti.

Kapsam Genişletildi: Kırtasiyeden Ulaşıma Kadar Destek

Bakan Göktaş, öğrencilere yapılan yardımların yeni eğitim-öğretim döneminde artırarak devam edeceğini bildirdi. Öğrencilere sunulan destekler şu başlıklar altında toplandı:

Eğitim materyali yardımı: Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı ve kışlık kıyafet gibi temel ihtiyaçlar karşılanacak.

Barınma ve ulaşım desteği: Taşımalı eğitim dışında kalan öğrencilere yönelik barınma, taşınma ve yemek giderleri desteklenecek. Ayrıca, evlerinden uzakta okuyan öğrencilere yılda 2 gidiş-2 dönüş olmak üzere toplam 4 biletlik ulaşım desteği sağlanacak.

Sınav ve aktivite desteği: Lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav materyalleri temin edilecek, gezi ve sportif faaliyetlere katılımları desteklenecek.

Yükseköğretim yardımları: İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine de çeşitli eğitim yardımları yapılacak.

"Mutlu Aile ve Başarılı Öğrenci" Vurgusu

"Mutlu aile ve başarılı öğrenci, sağlıklı bir toplum ve müreffeh bir ülke demektir" diyen Bakan Göktaş, bu yardımların öğrencileri aileleriyle bir araya getirme amacı taşıdığını ifade etti.

Bakan Göktaş, "Aile Yılı" kapsamında ocak-temmuz 2025 döneminde yapılan çalışmalar için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik (SYDT) fonundan 64 milyon lira kaynak aktarıldığını belirtti. 2021 yılından bu yana ise SYDV'lere 2,5 milyar liradan fazla ilave kaynak aktarıldığını söyleyen Göktaş, yeni aktarılan 1,5 milyar liranın, yardımların etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik kullanılacağının altını çizdi.