Son Mühür/ Beste Temel- Tire’nin kültürel mirasını notalarla geleceğe taşıyan Tire Belediyesi Tarihi Armoni Bandosu, düzenlediği görkemli yıl sonu konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Tire Belediyesi Kültür Salonu’nun ev sahipliği yaptığı etkinlikte, salonun kapasitesini tamamen dolduran dinleyiciler, zengin bir repertuar ve yüksek enerjili performanslar eşliğinde müzik dolu saatler geçirdi.

Kültür Salonu’nda sanat dolu bir buluşma

İlçenin sanat hayatına yön veren organizasyonlardan biri olan bu özel geceye, Tire Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircoğlu başta olmak üzere çok sayıda davetli ve müzik tutkunu katılım gösterdi. Geleneksel bando müziğini modern dokunuşlarla harmanlayan topluluk, izleyicilerden tam not aldı. Sahne enerjisinin hiç düşmediği gecede, izleyiciler icra edilen her esere coşkuyla eşlik ederek salonu adeta bir bayram yerine çevirdi.

Şef Zafer Görgülü ve Solist Aylin Orhan’dan müzik ziyafeti

Gecenin müzikal liderliğini üstlenen Şef Zafer Görgülü yönetimindeki Tarihi Armoni Bandosu, teknik ustalığını ve estetik yorumunu bir kez daha kanıtladı. Programın yıldızı olan solist Aylin Orhan ise büyüleyici ses rengi ve başarılı sahne performansıyla dinleyenleri kendine hayran bıraktı. Klasikleşmiş eserlerden güncel parçalara kadar uzanan geniş yelpazedeki seçkiler, seyirciler tarafından büyük bir beğeniyle karşılanarak dakikalarca ayakta alkışlandı.

Sanata ve sanatçıya teşekkür çiçeği

Konserin final bölümünde sahneye davet edilen Tire Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Zincircoğlu, kısa bir konuşma yaparak bu kültürel zenginliğin yaşatılmasında emeği geçen tüm sanatçıları kutladı. Kentin sanatsal kimliğine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine değinen Zincircoğlu, şef Zafer Görgülü’ye tüm bando adına teşekkürlerini ileterek günün anısına çiçek takdiminde bulundu. Etkinlik, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona ererken, izleyiciler salondan büyük bir memnuniyetle ayrıldı.