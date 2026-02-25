Son Mühür/ Osman Günden - İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) İşletme Fakültesi tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen dijital pazarlama temalı Brand Craft etkinliği, 20 liseden 100’ün üzerinde öğrenciyi buluşturdu. İEÜ Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen organizasyonda gençler, en etkili dijital pazarlama kampanyasını oluşturmak için yarıştı.

Yarışmanın sonunda Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi birinci oldu. Cihat Kora Anadolu Lisesi ikinci, Güzelbahçe 60. Yıl Anadolu Lisesi ise üçüncü sırayı aldı.

Simülasyon üzerinden strateji geliştirdiler

Katılımcılar, İEÜ mezunlarından Önder Filiz’in kurucusu olduğu MARCADE Dijital Pazarlama Simülasyonu üzerinden hedef kitle analizi, bütçe yönetimi ve kampanya kurgusu gibi başlıklarda performans sergiledi. Öğrenciler, hazırladıkları projeleri jüriye sunarak değerlendirmeye girdi.

Yarışmada; doğru hedef kitlenin belirlenmesi, pazarlama faaliyetinin amaca uygun planlanması, bütçenin verimli kullanılması ve elde edilen kazanç oranı temel kriterler arasında yer aldı.

Bu yılın yeniliği yapay zeka

Geçen yılki katılımcı geri bildirimleri doğrultusunda simülasyona Entegre AI danışmanları eklendi. Bu yenilikle birlikte öğrenciler, geleneksel pazarlama yöntemlerinin yanı sıra yapay zekâ destekli karar süreçlerini de deneyimledi.

Etkinlik kapsamında İEÜ İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Taylan Özgür Demirkaya girişimcilik üzerine sunum yaptı. İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı moderatörlüğünde düzenlenen panelde ise fakülte bölüm başkanları, dijital pazarlama simülasyonunu kendi uzmanlık alanları çerçevesinde değerlendirdi.

Jüri titizlikle değerlendirdi

Bu yıl jüri koltuğunda; Dr. Öğretim Üyesi Nilgün Gürkaynak, Dr. Öğretim Üyesi Esin Çağlayan, Dr. Öğretim Üyesi Gözde Çeviker Çınar, Öğretim Görevlisi Nejat Kutup, MARCADE Kurucusu Önder Filiz ve Tanıtım Direktörü Diledi Kazan Aksoy yer aldı. Hazırlanan kampanyalar detaylı biçimde incelendi ve puanlandı.

“Gençlerin ilgisi doğru yolda olduğumuzu gösterdi”

İEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burcu Güneri Çangarlı, Brand Craft’ı ikinci kez düzenlemekten memnuniyet duyduklarını belirtti. Organizasyonun sosyal etkinlikler ve mini ödüllü yarışmalarla zenginleştirildiğini ifade eden Çangarlı, liselilerin yoğun ilgisinin dikkat çektiğini vurguladı.

Brand Craft’ın yalnızca bir yarışma olmadığını belirten Çangarlı, etkinliğin gençlerin ekip çalışması, stratejik düşünme ve proje geliştirme becerilerini güçlendiren bir öğrenme platformu niteliği taşıdığını ifade etti. Üniversite atmosferini lise döneminde deneyimlemenin öğrenciler açısından önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.