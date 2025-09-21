Son Mühür- 20. yüzyılın en önemli Yunan bestecilerinden biri olmasının yanı sıra, bir aktivist ve siyasetçi olarak da tanınan Mikis Theodorakis, Ege'nin iki yakasında komünizme gönül verenleri buluşturmayı başardı.

2021'de 96 yaşında vefat eden dünyaca ünlü sanatçı, Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi'nin her iki ülkede düzenleyeceği iki ayrı etkinliğin başrolünde yer aldı.

TKP'den yapılan açıklamada,

''İnsanlığa önemli eserler kazandırmış olan ve tüm dünyada komünist kimliği ile tanınan önemli Yunan aydın ve besteci Mikis Theodorakis’in 100. doğum günü kapsamında Türkiye Komünist Partisi ve Yunanistan Komünist Partisi tarafından düzenlenen etkinliklerin ilki Sakız Adası’nda gerçekleşti.'' hatırlatmasında bulunuldu.



İkinci durak İzmir Karşıyaka...



Etkinlikte TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu ve YKP Siyasi Büro Üyesi Nikos Sofianos konuşma yaparken Sanatçı Gülcan Altan ve orkestrası da Yunan sanatçılarla birlikte sahne alarak Theodorakis’in bestelerini seslendirdi.

TKP'den yapılan açıklamada, ''TKP ve YKP tarafından Theodorakis’in anısına planlanan etkinliklerin ikincisi pazar akşamı İzmir’de Karşıyaka Bostanlı Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşecek. Tüm İzmirlileri bekliyoruz.'' çağrısında bulunuldu.