Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Olay yerine müdahale için gelen bir sağlık personelinin, yaralılara müdahale etmek yerine basın mensuplarına görüntü almamaları yönünde uyarıda bulunması tepki topladı.

Kavşakta iki otomobil çarpıştı

Kaza, kent merkezi Esentepe Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, geçiş üstünlüğüne uymayan iki otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardan biri kaldırıma çıkarak, sürücülere “yavaş gidin” uyarısı yapan trafik lambasını devirdi. Kazada toplam 7 kişi yaralandı.

Bir kişi araçta sıkıştı

Yaralılardan birinin araç içinde sıkıştığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, uzun uğraşların ardından yaralıyı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Sağlık çalışanı ile gazeteci arasında tartışma

Kaza sonrası bölgede görev yapan sağlık personellerinden M.G. isimli bir çalışan, yaralılara müdahale sırasında görüntü alan basın mensuplarına tepki gösterdi. M.G., olay yerinde görev yapan kameramana “Kapat görüntüyü” diyerek müdahalede bulundu. Kameraman ise “Herkes işine baksın, bırakın bu işleri” ifadeleriyle karşılık verdi.