Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü, “yeşil vatan” seferberliği kapsamında Geleceğe Nefes Projesi’ni hayata geçirdi. Proje ile orman mühendisleri ve yangın ekipleri, kırsal okulları gezerek öğrencilere ağaçların ve ormanların önemini anlatıyor, tohumdan ağaca yolculuğu uygulamalı olarak gösteriyor.

Çocuklar tohumları fidana dönüştürüyor

Proje koordinatörü Suzan Aydın, iklim değişikliği ve insan etkisiyle artan orman yangınlarına karşı milyonlarca fidanı toprakla buluşturmayı hedeflediklerini belirtti. Kırsaldaki okullara öncelik verdiklerini ifade eden Aydın, öğrencilere önce eğitim verilip ardından fidan dikiminin öğretilmesini sağladıklarını söyledi.

Yayvantepe İlkokulu öğrencileri de etkinlikte büyük heyecan gösterdi. 10 yaşındaki Serdar Şengün, ağaçların oksijen sağladığını ve hayvanların yuvası olduğunu vurgularken, 3. sınıf öğrencisi Zerya Taşdelen ve 8 yaşındaki Muhammed Baver Taşdelen, ormanları koruma bilinciyle hareket edeceklerini dile getirdi. Proje ile çocuklara hem doğa sevgisi kazandırılıyor hem de gelecek nesillere yeşil bir vatan bırakma hedefi destekleniyor.