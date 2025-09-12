Son Mühür/Gamze Eskiköy- Ege İhracatçı Birlikleri ve Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu iş birliğinde düzenlenen Tarım ve Gıda İhracatında Gelecek Vizyonu Paneli'nde, sektörün geleceğine dair önemli mesajlar verildi. Panelde konuşan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül, tarım diplomasisinin uluslararası güvence niteliği taşıdığına dikkat çekerek, su krizi, göç riskleri ve iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkilerine yönelik uyarılarda bulundu.

Ticaret Bakanlığı'nın da sorumluluğu var

Panelde söz alan Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aykut Gül, tarım diplomasisinin ülke menfaatleri açısından önemine değindi. Gül, “Tarım diplomasisi dendiğinde uluslararası bir güvence var. Ülke menfaatine göre nasıl şekillendirebiliriz diye düşünüyoruz. Zorlu bir coğrafyada bu diplomasiye ihtiyaç duyan ülkelerin yatırım yapması gerekiyor. Biz yeni bir kuruluz, 5 ay önce atandık, birbirimizi tanımaya çalıyoruz, hedefler koyuyoruz. Bugün geldiğimiz noktada biz sizden ne bekliyoruz, siz bizden ne bekliyorsunuz anlamak lazım. Ticaret Bakanlığının sorumluluğu olan yerde yüklenmeler hep Tarım ve Orman Bakanlığına yapılıyor” dedi.

Aç insanı durdurmanız mümkün değil

Tarımsal ihracattaki artışa dikkat çekerken, su krizi ve göç riskine yönelik uyarılarda bulunan Gül, “Elbette her şey mükemmel değiliz, açıklarımız var. Zaman zaman kırmızı ette, yağlı tohumda 36.2 milyar dolarlık bir ihracat var. Bir önceki şuraya baktığımızda ciddi oranda bir artış var. 46 milyar dolardan 72 milyar dolara çıkmış bir hasılat söz konusu.

Su krizi daha da artacak. Yarın açlar çoğalacak. Göçler artacak. Bu göçler de bizim üzerimize yığılacak. Aç insanı durdurmanız mümkün değil” diye konuştu.

Trump’ın politikaları lojistik stratejisiyle ilgili

ABD Başkanı Donald Trump’ın politikalarına da değinen Gül, lojistik ve jeopolitik gelişmelere dikkat çekti. Gül, “Trump’ın politikalarına bakarsak, Panama’ya saldırması lojistik ile ilgili, kuzeyde buzullar eriyor, orası lojistik bir yer haline geliyor. Gazze’de uygulanan katliamda da körfezden gelen bağlantı ile Türkiye’nin kalkınma ile ilgili alternatif bir hat yapılma planı var. Tarım diplomasisi ile bunları çalışmamız lazım” diye belirtti.

İleride tropikal ürünler yetiştirebiliriz

Gül, iklim krizinin tarım üzerindeki etkilerine değinerek, tropikal ürünlerin Türkiye’de yetiştirilebileceği ihtimalini gündeme getirdi:

“İklim krizini konuşmamız lazım. Bizler ileride belki de daha çok tropikal ürünleri yetiştiriyor olacağız. Irak’ın kuzeyinde daha avantajlı bir iklim oluşuyor. Rusya ve kuzey ülkeleri de öyle, domates yetiştirmeye başlayabilirler. Kurum olarak da günlük hengame içerisindeki bir ürünün neden ihracatının kesildiğini konuşmaktansa 5-10 yılda dünya ve Türkiye nereye gidiyor diye bakarak vizyon geliştirmeye bakıyoruz. Tarım diplomasisi dersleri olmalı, üniversitelerde yüksek lisans programları açılmalı belki de”