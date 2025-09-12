İzmir’in Balçova ilçesindeki Salih İşgören Polis Merkezi’ne yapılan hain saldırıda şehit düşen polisler için Ankara’nın Evren ilçesinde Mevlid-i Şerif okutuldu. Evren Merkez Camii’ndeki programda şehitler dualarla anıldı, vatandaşlara ikramda bulunuldu.
Hain saldırıda iki polis şehit oldu
Geçtiğimiz hafta Balçova’daki saldırıda 1’inci Sınıf Emniyet Müdürü, Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın şehit olmuş, 3 kişi de yaralanmıştı.
Evren’de dualar yükseldi
Evren İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından düzenlenen programda şehitler için Mevlid-i Şerif okutuldu. Evren Merkez Camii’nde gerçekleştirilen mevlidin ardından vatandaşlara ikramlarda bulunuldu.
Kaynak: İHA