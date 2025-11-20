Son Mühür - 2026 yılına yaklaşılırken, SGK uzmanlarının hesaplamalarından açıklanan enflasyon oranlarına, yapılan anketlerden piyasa beklentilerine kadar pek çok farklı asgari ücret zam tahmini gündemde. Bu süreçte, teknoloji çağının en etkili araçlarından olan yapay zekâ platformları da “2026’da asgari ücret ne kadar olacak?” sorusuna kendi verileriyle yanıt verdi. Geçen yıl 2025 asgari ücreti için 25–30 bin TL aralığında tahminde bulunan yapay zekâ, bu yılki analizinde 2026 zammının 27–30 bin TL civarında olabileceğini öngördü.

Yeni asgari ücreti analiz etti

Milyonlarca çalışan 2026 yılı asgari ücretine yapılacak zammı merakla beklerken, ekonomik dengeler, enflasyon görünümü ve iş gücü maliyetleri belirleyici rol oynamaya devam ediyor. Uzmanların ardı ardına yaptığı değerlendirmelere, yapay zekâ sistemleri de kendi analizleriyle katkı sağladı. Geçen yıl 22–25 bin TL aralığında yaptığı tahminin açıklanan 22.104 TL ile büyük ölçüde tutması, yapay zekâ modellerine olan ilgiyi artırdı. Şimdi ise bu sistemler, güncel ekonomik veriler ışığında 2026 yılı tahminlerini yeniledi. Geçen yıl doğru tahmin etmişti Yapay zekâ tabanlı ekonomik analiz modelleri, 2024 sonunda yaptıkları değerlendirmelerde 2025 asgari ücretinin 22–25 bin TL aralığında olacağını öngörmüştü. Açıklanan 22.104 TL’lik yeni asgari ücret, bu tahmin aralığıyla büyük ölçüde uyum göstererek modelin hesaplama yeteneğini kanıtladı. Uzmanlar, bu başarıyı yapay zekânın aynı anda yüzlerce ekonomik değişkeni —enflasyon, büyüme verileri, maliyet baskıları ve iş gücü piyasaları— analiz ederek hızlı projeksiyonlar oluşturabilmesine bağlıyor. Yapay zekadan 2026 asgari ücret tahmini Yapay zekâ sistemleri, 2026 yılı asgari ücreti için şu tahminleri paylaştı: En düşük tahmin: 27.000 TL En yüksek tahmin: 30.000 TL Ekonomistlerin yorumu Ekonomistler, yapay zekâ tahminlerinin piyasa dinamikleriyle uyumlu olduğunu belirtse de, son kararın yine ekonomi yönetiminde olacağını vurguluyor. Yapay zekâ modellerinin yeni tahmini, çalışanlardan işverenlere kadar geniş bir kitlede merak uyandırdı. Geçen yılki isabetli tahminiyle dikkat çeken yapay zekânın 2026 için 27–30 bin TL aralığını işaret etmesi, asgari ücret görüşmelerine dair beklentileri yeniden canlandırdı.