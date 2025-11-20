Son Mühür - Kayseri’de yaşayan H.B. ile S.B., karşılıklı boşanma davası açtı. Davayı gören Kayseri 5. Aile Mahkemesi, çiftin boşanmasına karar verdi. Boşanma davasını açan H.B., dava dilekçesinde eşinin kendisini aşağıladığını, harçlık vermediğini, sosyal medyada başka kadınların fotoğraflarını beğendiğini ve sadık olmadığını belirtti.

H.B., kusurlu eşinden 5 bin TL yoksulluk nafakası ve 500 bin TL tazminat talep etti. Habertürk’ten Yasemin Güneri’nin aktardığına göre, davalı eş S.B. de boşanmak istediğini belirterek, karısı H.B.’nin babasına hakaret ettiğini, eşinin aşırı kıskanç olduğunu ve sosyal medyada paylaştığı fotoğraflara hakaret sayılacak yorumlar yaptığını iddia etti. Kayseri 5. Aile Mahkemesi, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasında erkeğin ağır, kadının az kusurlu olduğu gerekçesiyle her iki davayı kabul etti. Mahkeme, tarafların boşanmalarına, kadın lehine aylık 500 TL tedbir nafakasına, az kusurlu, geliri olmayan ve boşanma nedeniyle yoksulluğa düşecek kadın lehine aylık 750 TL yoksulluk nafakasına, ayrıca kadın lehine yasal faiziyle birlikte 40 bin TL maddî ve 40 bin TL manevî tazminata; ağır kusurlu erkek lehine talep edilen tazminatların ise reddine karar verdi.

Emsal karar verildi

Davalı koca karara itiraz edince dosya Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Davalı, kusurlu olmadığını, kadının tam kusurlu olduğunu ve bağlanan nafaka ile tazminatın yüksek olduğunu öne sürdü. İstinaf mahkemesi, erkeğin “başka kadınlara ait fotoğrafları beğenerek güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu” belirterek ağır kusurlu olduğuna ve kadına bağlanan yoksulluk nafakasının 1000 TL’ye yükseltilmesi gerektiğine karar verdi. Mahkeme, kadın lehine verilen maddi ve manevi tazminatı ise 30 bin TL’ye düşürdü. Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararına hem davalı hem de davacı itiraz etti ve dosya Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’ne geldi. Yargıtay, emsal niteliğinde bir karara imza atarak, “başka kadınlara ait fotoğrafları beğenerek güven sarsıcı davranışta bulunmayı” boşanma nedeni saydı ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını oy birliğiyle onadı.