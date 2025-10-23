İzmir’in Konak ilçesinde, dini nikahla birlikte yaşadığı kadınla tartışan bir erkek, silahla ateş açarak kadını yaraladı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Tartışma kavgaya dönüştü

Olay, saat 23.00 sıralarında Murat Reis Mahallesi 199 Sokak’ta bulunan 6 katlı bir apartmanın 2’nci katında gerçekleşti. İddiaya göre, H.M.A. (64) ile dini nikahla birlikte yaşadığı U.I. (42) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma meydana geldi. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken H.M.A., yanında bulunan tabancayla U.I.’ya ateş etti.

Komşuların ihbarıyla ekipler sevk edildi

Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı kadına ilk müdahaleyi evde yaptı. Yaralanan U.I., daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli gözaltında

Hastaneye kaldırılan kadının yapılan tetkiklerinde hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, suç aleti tabancaya el koyarken, şüpheli H.M.A. gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.