Evlerde kullanılan elektronik cihazların büyük bölümü, üzerlerindeki kapatma düğmesine basılsa dahi tamamen kapanmıyor. Bu cihazlar, bekleme modunda kalarak düşük seviyede de olsa sürekli elektrik tüketiyor. Uzmanlar, bu durumun yıllık bazda elektrik faturalarına ciddi şekilde yansıdığını belirtiyor.

Tek bir cihazın harcadığı enerji küçük görünse de, evdeki tüm elektronikler bir araya geldiğinde ortaya önemli bir tüketim çıkıyor. Enerji uzmanları, hem tasarruf sağlamak hem de güvenliği artırmak amacıyla bazı cihazların gece yatmadan önce mutlaka fişten çekilmesini öneriyor.

Televizyon ve ses sistemleri başı çekiyor

Televizyonlar, bekleme modunda en fazla enerji tüketen cihazlar arasında yer alıyor. Kumandadan kapatılan televizyonlar tamamen kapanmadığı için prizde kaldıkları sürece elektrik çekmeye devam ediyor. Oyun konsolları, ses sistemleri ve DVD oynatıcılar da benzer şekilde gizli tüketim yapan cihazlar arasında bulunuyor.

Mutfaktaki küçük ev aletleri gözden kaçıyor

Kahve makineleri, mikrodalga fırınlar, ekmek kızartma makineleri ve mutfak robotları, çoğu zaman kullanılmadıkları halde prizde bırakılıyor. Dijital saati ya da bekleme ışığı bulunan bu cihazlar, gün boyu enerji tüketiyor. Uzmanlara göre bu durum sadece faturayı kabartmıyor, aynı zamanda elektrik kontağı riskini de artırıyor.

Modemler ve şarj aletleri en sık yapılan hatalar arasında

Ev internetini sağlayan modemler, aylarca hiç kapatılmadan çalışır durumda bırakılıyor. Gece kullanılmadığı saatlerde modemin kapatılmasının enerji tasarrufu sağladığı ve cihaz ömrünü uzattığı ifade ediliyor. Ucunda telefon olmasa bile prizde kalan şarj aletleri ise iç yapıları nedeniyle ısınabiliyor ve zamanla yangın tehlikesi oluşturabiliyor.

Uzmanlar yangın riskine karşı uyarıyor

İtfaiye ve enerji uzmanları, prizde takılı kalan cihazların ani voltaj dalgalanmalarından zarar görebileceğini belirtiyor. Bu durumun kısa devreye yol açarak yangın çıkmasına neden olabileceği vurgulanıyor. Gece saatlerinde fark edilmesi zor olan bir elektrik kontağı, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabiliyor.

Anahtarlı prizler pratik çözüm sunuyor

Her gece tüm cihazların fişini tek tek çekmek istemeyenler için anahtarlı grup prizler öneriliyor. Tek bir düğmeyle tüm elektrik akımını kesmek, hem pratiklik sağlıyor hem de evdeki cihazların enerjiyle bağlantısını tamamen koparıyor.

Uzmanlar, gece yatmadan önce prizden çekilecek birkaç kablonun, yıl sonunda faturada belirgin bir düşüş sağlayacağını ve ev güvenliğini önemli ölçüde artıracağını belirtiyor. Bu küçük önlemin, büyük riskleri önlediği ifade ediliyor.