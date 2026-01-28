Banyo giderlerinden yayılan ve evin tamamına yayılan kanalizasyon kokusu, birçok hanede ortak bir sorun olarak öne çıkıyor. Uzmanlar, bu kokunun temel nedeninin giderlerde biriken saç, sabun artığı ve yağ tabakası olduğunu belirtiyor.

Ağır kimyasallar içeren lavabo açıcılarının kısa vadede çözüm sağladığına dikkat çeken temizlik uzmanları, bu ürünlerin uzun vadede tesisat borularına zarar verdiğini ve solunum yoluyla sağlık riskleri oluşturduğunu vurguluyor.

Karbonat ve sirke ile tortular parçalanıyor

Uzmanların önerdiği yöntemde ilk adım olarak gider ızgarasının üzerine yarım su bardağı karbonat dökülüyor. Ardından bir su bardağı beyaz sirke gidere ekleniyor. Bu iki maddenin oluşturduğu köpürme reaksiyonu, borularda biriken tortuları yerinden sökerek çözülmesini sağlıyor.

Sıcak suyla kalıntılar tamamen temizleniyor

Karışımın ardından yaklaşık 15 ila 20 dakika beklenmesi öneriliyor. Bekleme süresinin ardından bir litre kaynar suyun yavaşça gidere dökülmesiyle parçalanan kirlerin tamamen akıp gitmesi sağlanıyor. Bu aşama, koku kaynağının ortadan kalkmasında belirleyici rol oynuyor.

Uçucu yağlarla ferahlık sağlanıyor

Kötü kokunun tamamen nötralize edilmesi için son adımda gidere birkaç damla nane, limon ya da lavanta yağı damlatılabileceği ifade ediliyor. Bu işlem, banyoda uzun süreli ferahlık hissi oluşturuyor.

Düzenli uygulama öneriliyor

Temizlik uzmanları, yöntemin sadece tıkanıklık oluştuğunda değil, haftada bir kez koruyucu amaçla uygulanmasını tavsiye ediyor. Böylece giderlerde bakteri üremesinin önüne geçiliyor ve koku oluşumu daha başlamadan engelleniyor.

Uzmanlar, pahalı tesisat onarımları ve keskin kimyasal kokular yerine bu basit yöntemin ev hijyeni açısından daha etkiili ve güvenli bir çözüm sunduğunu belirtiyor.