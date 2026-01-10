Son Mühür - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde kent genelinde 9 gece kulübüne eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan oyuncu Can Yaman, emniyetteki ifade süreci ve yapılan test işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Soruşturmada başka isimler de var

Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan Ceren Alper, Selen Görgüzel, Ayşe Sağlam ve Nilüfer Batur Tokgöz hakkında ise yeni karar alındı. Bu isimlerin gözaltı süresinin 1 gün uzatıldığı bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü, elde edilen bulgular doğrultusunda yeni adli işlemlerin gündeme gelebileceği belirtildi.