Olay, Gebze ilçesi Issıkgöl Caddesi üzerinde sabah saatlerinde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken 5 katlı bina büyük gürültüyle yıkıldı.

Bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, enkaz altında 5 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Arama kurtarma çalışmaları hızla başlatıldı.

Valilikten ilk açıklama: “Ekiplerimiz sahada”

Kocaeli Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olayla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir.

Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.”

Valilik, olayın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü, önceliğin enkaz altındaki kişilere ulaşmak olduğunu belirtti.

Başkan Büyükgöz: “Enkaz altında 5 kişi olabilir”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, canlı yayında yaptığı açıklamada binanın 5 katlı olduğunu ve alt katında bir eczanenin faaliyet gösterdiğini söyledi.

Büyükgöz, binada ikamet edenlerle ilgili şu bilgileri paylaştı: “Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı ancak ulaştığımız bilgiler, mal sahibinin memlekette olduğuydu.

Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi. Yaşayanlardan 2’si yok. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı.”

“Metro çalışmasıyla bağlantısı araştırılıyor”

Büyükgöz, çökmenin nedenine dair ön inceleme yapıldığını belirterek, “Bina 1999 depreminden sonra yapılmış olabilir” dedi.

Ayrıca bölgede metro çalışması yürütüldüğünü, olayla bu çalışmanın bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını ifade etti:

“Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmayacağı yönündeki araştırmamız var. Önce can konusuyla ilgileniyoruz.”

Binanın eski hali ortaya çıktı

Öte yandan, çöken binanın eski fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde binanın zemin katında ‘Eczane Nehir’ tabelasının yer aldığı görüldü. Olay yeri güvenlik şeridiyle çevrilirken, ekiplerin enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Soruşturma başlatıldı

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı. Çökmenin nedenine ilişkin teknik inceleme yapılacak.

AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgede koordineli şekilde çalışırken, yakınlarını kaybeden vatandaşlar da olay yerine akın etti.