Son Mühür - Emekliler, her yıl olduğu gibi 2026 Ocak ayında yapılacak maaş artışını bekliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı 6 aylık enflasyon verilerine göre belirlenirken, memur emeklilerinin artışı ise toplu sözleşme oranı ve enflasyon farkı üzerinden hesaplanıyor. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına %11-13, memur emeklilerinin maaşlarına ise %17-19 arasında zam yapılması bekleniyor. Bu durum, iki grup arasında 6 puanı aşan bir fark oluşabileceğine işaret ediyor.
Zam ipuçları
Zam oranlarına ilişkin son ipucu, Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nden geldi. Ekim ayı anketine göre ekonomistler, 2025 yılı sonu enflasyonunu %31,77 olarak öngörüyor. Bu tahmin gerçekleşirse, yılın ikinci yarısındaki enflasyon %12,94 olacak. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zammı %12,94, memur emeklilerinin ise %19,39 seviyesinde gerçekleşecek. Aradaki 6,45 puanlık fark, “refah payı” uygulamasının yeniden gündeme gelmesine yol açtı.
Konuşulan 2 rakam var
Ocak ayında açıklanacak maaş zammı ile birlikte, hükümetin emekliler arasındaki farkı azaltmak amacıyla refah payı formülünü gündeme alması bekleniyor.
Buna göre, iki ayrı uygulama seçeneği üzerinde duruluyor:
Birinci Formül: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranına 6,45 puanlık refah payı eklenerek, memur emeklileriyle eşitlenmesi hedefleniyor. Böylece tüm emeklilerin zammı %19,39 olacak.
İkinci Formül: Hem SSK, Bağ-Kur hem de memur emeklilerine ek refah payı uygulanarak, zam oranının %19,39’un üzerine çıkması mümkün olabilecek.
Hangi formülün uygulanacağı, Ocak ayında resmi zam oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Refah payı uygulanmasına karar verilirse, bunun için yasal bir düzenleme yapılması gerekecek.
Geçmişteki refah payı uygulaması
Sabah Gazetesi’nde yayımlanan habere göre, refah payı uygulaması daha önce de uygulanmıştı. 2023 yılının Ocak ve Temmuz aylarında hem SSK-Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, 2024 Ocak döneminde ise yalnızca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmişti. Daha sonra bu uygulama sona ermiş ve Temmuz 2024’te SSK ve Bağ-Kur emeklileri %5,42, Ocak 2025’te %4,21, Temmuz 2025’te ise %1,1 ek zam almıştı.
Ocak ayında belirlenecek
Milyonlarca emekli, yeni yıl zammında refah payının tekrar uygulanıp uygulanmayacağını merak ediyor. Hükümetin Ocak ayında açıklayacağı resmi oranlar ve olası yasal düzenlemeler, emeklilerin 2026 maaşlarını netleştirecek.