Buna göre, iki ayrı uygulama seçeneği üzerinde duruluyor:

Birinci Formül: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranına 6,45 puanlık refah payı eklenerek, memur emeklileriyle eşitlenmesi hedefleniyor. Böylece tüm emeklilerin zammı %19,39 olacak.

İkinci Formül: Hem SSK, Bağ-Kur hem de memur emeklilerine ek refah payı uygulanarak, zam oranının %19,39’un üzerine çıkması mümkün olabilecek.

Hangi formülün uygulanacağı, Ocak ayında resmi zam oranlarının açıklanmasının ardından belli olacak. Refah payı uygulanmasına karar verilirse, bunun için yasal bir düzenleme yapılması gerekecek.

Geçmişteki refah payı uygulaması

Sabah Gazetesi’nde yayımlanan habere göre, refah payı uygulaması daha önce de uygulanmıştı. 2023 yılının Ocak ve Temmuz aylarında hem SSK-Bağ-Kur hem de memur emeklilerine, 2024 Ocak döneminde ise yalnızca SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmişti. Daha sonra bu uygulama sona ermiş ve Temmuz 2024’te SSK ve Bağ-Kur emeklileri %5,42, Ocak 2025’te %4,21, Temmuz 2025’te ise %1,1 ek zam almıştı.

Ocak ayında belirlenecek