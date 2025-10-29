Loeb, bu olayı “siyah kuğu” olarak nitelendiriyor; yani gerçekleşme olasılığı düşük ama etkisi büyük. Bilim insanına göre cisim şu anda Güneş’in arkasında bulunduğu için doğrudan gözlemlenemiyor ve ekliyor: “Güneş’in arkasından çıktığında beklenmedik bir hareket sergileyebilir.”

3I/ATLAS, şu anda Mars yörüngesi civarında seyrediyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2 Kasım’da JUICE uzay aracıyla cismi gözlemlemeyi planlıyor. Aralık başında ise cisim, Güneş’in diğer tarafında tekrar görülebilecek. Loeb, Dünya ile olası “temas tarihinin” bu döneme denk gelebileceğini belirtiyor ve hafif mizahi bir şekilde, insanlara “29 Ekim’den önce tatile çıkın” uyarısında bulunuyor.

Bilim dünyasında ses getirdi

Uzmanlar, şimdilik paniğe kapılmaya gerek olmadığını belirterek, 3I/ATLAS’ın büyük olasılıkla sıradan bir doğal kuyruklu yıldız olduğunu vurguluyor. Yine de Loeb’in geçmişte ‘Oumuamua’ hakkında ortaya attığı tartışmalı teoriler gibi, bu iddia da büyük ilgi uyandırdı. Dünyanın farklı bölgelerindeki teleskoplar, “Siyah Kuğu misafiri”ni dikkatle izliyor.