Son Mühür - NASA’nın asteroid uyarı sistemi, 1 Temmuz’da 3I/ATLAS adlı yıldızlararası bir cismi tespit etti. New York büyüklüğünde olan bu kuyruklu yıldızın kökeni hâlâ bilinmiyor ve insanlık tarihindeki üçüncü yıldızlararası nesne olma özelliğini taşıyor. Harvard Üniversitesi’nden astrofizikçi Prof. Avi Loeb, cismin %30–40 oranında yapay kökenli olabileceğini öne sürerek, bunun insanlık tarihinin en sıra dışı olaylarından biri olabileceğine dikkat çekti.
Loeb, araştırmacılar Adam Hibberd ve Adam Crowl ile birlikte kaleme aldıkları makalede şu değerlendirmeyi yaptı:
“Hipotezimiz, [3I/ATLAS]’ın teknolojik bir yapay eser olduğu ve aktif bir zekâ barındırabileceği yönünde. Bu doğruysa iki seçenek var: Ya dostça geliyor, ya da düşmanca.”
Cismin 30 Ekim’de Güneş’e en yakın konumuna gelmesi öngörülüyor. Bazı amatör astronomlar ise cismin hareketi sırasında “kuyruk” ve “anti-kuyruk” şekilleri oluşturduğunu ileri sürüyor.
'Siyah Kuğ olayı' başlıyor mu?
Loeb, bu olayı “siyah kuğu” olarak nitelendiriyor; yani gerçekleşme olasılığı düşük ama etkisi büyük. Bilim insanına göre cisim şu anda Güneş’in arkasında bulunduğu için doğrudan gözlemlenemiyor ve ekliyor: “Güneş’in arkasından çıktığında beklenmedik bir hareket sergileyebilir.”
Tarih verildi
3I/ATLAS, şu anda Mars yörüngesi civarında seyrediyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA), 2 Kasım’da JUICE uzay aracıyla cismi gözlemlemeyi planlıyor. Aralık başında ise cisim, Güneş’in diğer tarafında tekrar görülebilecek. Loeb, Dünya ile olası “temas tarihinin” bu döneme denk gelebileceğini belirtiyor ve hafif mizahi bir şekilde, insanlara “29 Ekim’den önce tatile çıkın” uyarısında bulunuyor.
Bilim dünyasında ses getirdi
Uzmanlar, şimdilik paniğe kapılmaya gerek olmadığını belirterek, 3I/ATLAS’ın büyük olasılıkla sıradan bir doğal kuyruklu yıldız olduğunu vurguluyor. Yine de Loeb’in geçmişte ‘Oumuamua’ hakkında ortaya attığı tartışmalı teoriler gibi, bu iddia da büyük ilgi uyandırdı. Dünyanın farklı bölgelerindeki teleskoplar, “Siyah Kuğu misafiri”ni dikkatle izliyor.