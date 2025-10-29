Olay, Gebze ilçesi Issıkgöl Caddesi’nde sabah saatlerinde meydana gelmişti. Alt katında bir eczanenin bulunduğu 5 katlı bina, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden çökmüştü.

Enkaz alanı drone ile görüntülendi

Drone ile çekilen görüntülerde, binanın tamamen yıkıldığı, çevredeki binaların hasar gördüğü ve olay yerine çok sayıda ekibin sevk edildiği görüldü.

Havadan kaydedilen görüntülerde bölgede yürütülen arama kurtarma çalışmalarını ayrıntılı biçimde gözüküyor.

Enkazın bulunduğu alan tamamen trafiğe kapatılırken, vinçler ve kazıcılar kontrollü şekilde çalışmalara destek veriyor.

Ekipler seferber oldu

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, enkaz altında kalanları kurtarmak için yoğun çaba gösteriyor. Arama-kurtarma çalışmaları sürerken, çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Valilikten açıklama

Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır.

Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz” ifadelerine yer verildi. Yetkililer, ilk belirlemelere göre enkaz altında 5 kişinin bulunduğunun tahmin edildiğini belirtti. Arama çalışmaları sürerken bölgeye çevre illerden de destek ekipleri yönlendirildi.

Eski hali ortaya çıktı

Çöken binanın eski hali de sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarla ortaya çıkmıştı. Alt katında eczane, üst katlarında ise konut bulunan binanın kısa sürede yerle bir olması dikkat çekti.