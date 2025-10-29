Japonya temaslarını tamamlayarak Güney Kore'ye geçen ABD Başkanı Donald Trump, uçakta kendisine eşlik eden basın mensuplarına önemli değerlendirmelerde bulundu. Başkan Trump, İsrail'in Gazze'ye yönelik son saldırıları da dâhil olmak üzere, hiçbir gelişmenin bölgedeki ateşkesi tehlikeye atmayacağı yönünde iddialı bir duruş sergiledi. Trump, İsrail’in saldırılarını, daha önce öldürülen bir İsrail askerine atıfta bulunarak meşru bir karşılık olarak nitelendirdi.

İsrail’in Saldırısı ve Hamas’a yönelik sert uyarı

Gazetecilerin, ateşkese rağmen İsrail’in Gazze’ye düzenlediği operasyonlara ilişkin sorularına yanıt veren Trump, "Bir İsrail askeri yaşamını yitirdi, bu sebeple bir karşılık vermeleri şarttı," şeklinde konuştu. Bu durumun ateşkesi bozup bozmayacağına dair yöneltilen kritik soruya ise Başkan, "Kesinlikle hayır, hiçbir şey bu anlaşmayı sekteye uğratmayacak. Hamas, Ortadoğu'da tesis edilen barışın çok küçük bir parçasıdır. Anlaşmaya sadık kalırlarsa iyi olacaklar, aksi takdirde yok edilme tehlikesiyle yüzleşeceklerdir," ifadelerini kullandı.

"Hamas’ı arayı çıkarmak gerekirse bu çok kolay olur"

Öldürülen İsrail askerinin ölüm nedeninin kesinleşmediğini belirten Trump, mevcut bilgilere göre olayın bir keskin nişancı ateşi olduğu ve ardından İsrail’in bir misilleme yaptığı bilgisini paylaştı. "Hamas içerisinde barışı baltalamayı amaçlayan unsurlar olabilir mi?" sorusu üzerine ise Trump, "Hamas liderliği ile görüşmelerimiz oldu. Benim kanaatim ve konuya ilişkin uzmanların değerlendirmesine göre, liderler insanların öldürülmesinden memnun değiller. Ancak bu tür ölümler yaşanıyor ve biz bunu görmek istemiyoruz," yanıtını verdi.

Başkan, Gazze'deki süreçte, Hamas’ın silahsızlanmasını içeren ikinci aşamaya geçildiğini belirterek, örgütü bir kez daha barışın çok küçük bir unsuru olarak tanımladı. Trump, "Eğer Hamas'ı tamamen devreden çıkarmamız gerekirse, bunu son derece kolay bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Ve bu, Hamas'ın sonu anlamına gelir," uyarısında bulundu.

Uluslararası destek ve Kore Yarımadası gündemi

Anlaşmaya sadık kalınmasını umduğunu tekrarlayan Trump, Hamas'ın "uslu durmak" zorunda olduğunu vurguladı. Bu tehdit senaryosunun gerçekleşmesi durumunda ise birçok ülkenin kendilerine destek vermeye hazır olduğunu açıkladı. "İsrail'den veya başka güçlü ülkelerden destek gelebilir. Anlaşmaya taraf birçok ülke beni aradı ve 'Eğer siz de isterseniz, biz de memnuniyetle bu işi yaparız' dedi. Bunlar hafife alınacak ülkeler değil," ifadeleriyle uluslararası desteğin boyutuna işaret etti.

Kuzey Kore'nin son füze denemesiyle ilgili soruları da yanıtlayan Başkan Trump, bu durumu "Yıllardır füze atıyorlar, değil mi? Sadece bir füze daha," sözleriyle geçiştirdi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile geçmişte kurduğu iyi ilişkiye değinen Trump, yoğun programına rağmen gelecekte bir görüşme yapmayı arzuladığını, ancak şu anki önceliğin Çin ile yapılacak müzakereler olduğunu kaydetti. "Uzak olmayan bir gelecekte Kuzey Kore ile mutlaka görüşeceğiz," diyerek Kim Jong-Un ile diplomatik temasların süreceği mesajını verdi.