Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşanan son gelişmeler, vatandaşların ilgisini Gebze Belediyesi ve belediye başkanına yöneltiyor. Özellikle 29 Ekim Çarşamba sabahı meydana gelen 6 katlı bina çökmesi sonrası, ilçedeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu tür olaylar kamuoyunda yönetimin ve başkanın kimliği, geçmişi ve siyasi bağlılığı hakkında merak uyandırıyor.

Gebze'nin belediye başkanı Zinnur Büyükgöz, ilçenin gelişimi ve kent estetiği üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Çeşitli kamu görevlerinde ve şehir planlama alanında uzun yıllardır tecrübe sahibi olan Büyükgöz, bilimsel yaklaşımı ve kentsel dönüşüm projelerine verdiği önemiyle öne çıkıyor.

Zinnur Büyükgöz kimdir?

Zinnur Büyükgöz, 1964 yılında Erzurum'da dünyaya geldi. Bakırköy Koca Sinan İlkokulu'nda ilköğrenim gördü, ardından Kadıköy İmam Hatip Ortaokulu'nu ve Gebze İmam Hatip Lisesi'ni bitirdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaparak şehir planlama alanında uzmanlaştı. Evli ve dört çocuk babası olan Büyükgöz, uzun süre kamu kurumlarında çeşitli görevler üstlendi.

Kaç yaşında, nereli ve hangi partili?

Zinnur Büyükgöz, 2025 yılı itibarıyla 61 yaşında. Aslen Erzurumlu olan Büyükgöz, eğitim yaşamının büyük kısmını İstanbul ve Kocaeli'de geçirdi, kariyerine Gebze'de yön verdi. Kendini “Gebze'nin bir evladı” olarak tanımlıyor ve uzun yıllardır ilçede yaşıyor.

Belediye başkanlığı görevine 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) adayı olarak seçildi. Belediye hizmetlerini AK Parti çatısı altında yürütüyor ve sosyal, kültürel, altyapı gibi çeşitli alanlarda projelere liderlik ediyor.

Siyasi ve mesleki geçmişi

Siyasi yaşamı Refah Partisi'nde başladı; Darıca Belde Başkanlığı ve Gebze Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Fazilet Partisi’nde Kocaeli İl Yönetimi İcra Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2004-2009 yılları arasında Gebze Belediyesi'nde Teknik Başkan Yardımcılığı, Belediye Meclis Üyeliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar Komisyonu Üyeliği yaptı. İstanbul, Bursa ve Kocaeli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarında üyelikleri ile İstanbul Ticaret Odası Proje Danışma Kurulu ve Teknopark İstanbul Teknoloji Bölgesi'nde Proje Danışma Kurulu üyeliği gibi teknik ve danışmanlık görevlerinde yer aldı. 2019 yılındaki yerel seçimler öncesi yürüttüğü görevlerinden ayrılarak Gebze Belediye Başkanlığı için adaylık sürecine girdi ve başkan seçildi.

Gebze'de yaşanan son olaylar ve kentsel dönüşüm süreçleri göz önünde bulundurulduğunda, Büyükgöz’ün şehir planlama ve kentsel projeler konusundaki uzmanlığı bölgede önemli bir rol oynuyor. Yapılan projeler ve yönetim uygulamaları, Gebze'nin sosyal ve fiziksel gelişimini yakından etkiliyor.