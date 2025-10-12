Gazze Şeridi, 8 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda büyük bir ekolojik yıkıma sahne oldu. İsrail’in hedef aldığı tarım arazileri, sulama hatları ve seralar tahrip olurken, su depolama kapasitesi yüzde 84 oranında azaldı. Atık su arıtma tesisleri çalışamaz hale gelirken, yer altı suyunun yüzde 97’si içme suyu standartlarını karşılamıyor.

Filistin Sivil Çevre Örgütleri Ağı Koordinatörü Abeer Butmeh, durumla ilgili şunları söyledi:

"Bitkilerin büyümesi neredeyse imkansız hale geliyor. Bazı ağaçlar hâlâ canlı gibi görünse de aslında toprağın tuzluluk oranının artması nedeniyle ölüyor. İsrail'in koyduğu kısıtlamalar nedeniyle Filistinliler bu bölgelere giremiyor ve tarım faaliyetleri neredeyse tamamen durdu."

Hastalıklar da hızla yayılıyor. Kanalizasyon sisteminin çökmesi nedeniyle sulu ishal vakaları 36 kat, kanlı ishal vakaları 24 kat, Hepatit A vakaları ise 384 kat arttı. Çocuk felci vakaları yeniden görülmeye başladı.

Doğal yaşam ve kıyılar yok oluyor

UNEP’in uydu analizlerine göre, 2023 Ekim – 2025 Mayıs döneminde Gazze’de ağaçların yüzde 97’si, yıllık bitkilerin yüzde 82’si ve çalılık alanların yüzde 95’i yok oldu. Endemik bitkilerden Matthiola livida ve Atriplex halimus artık doğal yaşamda gözlemlenemiyor. Kıyı altyapısının yüzde 92’si yıkıldı veya kullanılamaz hale gelirken, denize günde 130 bin metreküp ham kanalizasyon karışıyor. Deniz ekosistemi ciddi biçimde zarar gördü; balık stokları yüzde 50 azaldı, deniz çayırlarının yüzde 88’i ve kabuklu deniz canlılarının yüzde 90’ı yok oldu.

Butmeh, ekolojik felaketi şöyle özetledi:

"Gazze’de büyük miktarda katı atık ayrıştırılmadan birikiyor, tıbbi ve zehirli atıklar diğer türdeki atıklarla karışıyor ve bu atıklar barınma alanlarının önünde yığılıyor. İsrail su, gıda ve enerji kaynaklarını adeta bir savaş silahı olarak kullanıyor. Filistinliler artık tuzlu suya bağımlı hale gelmiş durumda. İki yıl süren ekokırım, Gazze’de hem insan hem de doğal yaşamın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Tarım, balıkçılık, içme suyu ve deniz ekosistemi, savaşın doğrudan hedefi haline geldi."