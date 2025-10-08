İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında can kaybı artıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi, 61 kişi yaralandı. Bölgede 7 Ekim 2023’ten bu yana süren çatışmalarda toplam can kaybı 67 bin 183’e, yaralı sayısı ise 169 bin 841’e ulaştı.

Son 24 saatte saldırılarda can kaybı ve yaralanmalar

Filistin Sağlık Bakanlığı açıklamasında, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte 10 kişinin öldüğü, 61 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail’in 18 Mart’ta tek taraflı olarak ateşkesi sonlandırmasının ardından, hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 588’e, yaralananların sayısı ise 57 bin 800’e yükseldi.

Yardım faaliyetlerinde ölümler artıyor

Bakanlık verilerine göre, sözde yardım dağıtım faaliyetleri sırasında gerçekleşen saldırılarda ölenlerin sayısı 2 bin 613’e, yaralı sayısı ise 19 bin 164’e ulaştı.