Son Mühür- Gazze'de sivil halka soykırım yapıldığı süreçte İsrail'e destek olan Bedevi çetelerin liderlerinden biri olan Yaser Ebu Şebab'ın silahlı bir çatışma sonrası öldürüldüğü ortaya çıktı.

Hamas'a karşı mücadele eden silahlı çete Gazze Halk Güçleri, liderleri Şebab'ın bir aile anlaşmazlığında arabuluculuk yaparken hayatını kaybettiğini öne sürdü.



Suikastçılar tarafından mı öldürüldü?



Gazeteci Nevzat Çelik,

''Gazze’deki çetelerin lideriydi. İsrail’le iş birliği yapıyordu

Hamas’a karşı silah kullanıyordu

Sızan suikastçiler tarafından öldürüldü

İsrail Kanal 12: Yaser Ebu Şebab kaldırıldığı Soroka Hastanesi'nde aldığı yaralardan dolayı hayatını kaybetti.'' notunu paylaştı.

Gazze Halk Güçleri, liderinin bir aile kavgasına müdahale ederken aldığı kurşun yarasıyla hayatını kaybettiğini bildirerek, cinayetin arkasında Hamas'ın olduğuna dair haberleri "yanıltıcı" olarak nitelendirdi.



İsrail medyası duyurdu...



Ebu Şebab'ın grubu, Hamas ile İsrail'in ekim ayında ABD destekli ateşkese varmasından bu yana, İsrail güçlerinin kontrolündeki Gazze bölgelerinden faaliyetlerini sürdürüyordu.

Ebu Şebab'ın ölümü ilk olarak İsrail'in kamu yayın kuruluşu Kan da dahil olmak üzere İsrail medyası tarafından, bir güvenlik kaynağına dayandırılarak duyuruldu.

Hamas, Ebu Şebab'ı savaş sırasında BM yardım kamyonlarını yağmalamakla suçladı. Ebu Şebab'ın grubu ise bunu reddederek, yardımları koruduğunu ve refakat ettiğini öne sürdü.

