İsrail’in Gazze Şeridi’nde 7 Ekim 2023’ten bu yana yürüttüğü bombardımanlar, sivil kayıplarının hızla artmasına neden oluyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre, bölgede hayatını kaybeden sivillerin sayısı 66 bin 148’e ulaştı.

Son 24 saatteki can kaybı ve yaralılar

Bakanlık açıklamasında, son 24 saat içinde Gazze’deki hastanelere 51 sivilin cansız bedeninin ulaştığı ve 180 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail ordusunun yoğun saldırıları, bölgede sivil yaşamı ciddi şekilde tehdit etmeye devam ediyor.

Mart’tan bu yana kayıplar

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 18 Mart’tan itibaren tek taraflı olarak ateşkesi ihlal etmesi sonucu hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 13 bin 280’e yükseldiğini, yaralı sayısının ise 56 bin 675 olduğunu duyurdu.

Toplam kayıplar ve yaralanmalar

7 Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılar sonucunda, toplam can kaybının 66 bin 148’e, yaralı sayısının ise 168 bin 716’ya ulaştığı belirtildi.

Yardım dağıtımı sırasında yaşamını yitirenler

Bakanlık, yardım faaliyetleri sırasında düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısının 2 bin 580’e yükseldiğini açıkladı. Son 24 saatte yardım dağıtımı sırasında 4 kişinin hayatını kaybettiği, 57 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralıların toplam sayısı ise 18 bin 930’a ulaştı.