İsrail ile Hamas arasında sağlanan ateşkes anlaşması kapsamında yürütülen esir takası süreci devam ediyor. Hamas, hayatta olan İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ardından, İsrail saldırılarında yaşamını yitiren esirlerin naaşlarını teslim etmeye başladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Kızıl Haç’a ait bir konvoyun Gazze Şeridi'nin güneyine doğru hareket halinde olduğu ve Hamas’tan dört İsrailli esirin cenazesinin teslim alınacağı bildirildi.

Kızıl Haç konvoyu Gazze’den yola çıktı

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Kızıl Haç konvoyunun güvenli geçişi için koordinasyonun sağlandığını açıkladı. Konvoyun, Gazze’den alınacak tabutları İsrail ordusuna bağlı birimlere teslim edeceği bildirildi.

Ordudan yapılan açıklamada, “Naaşlar güvenlik amacıyla detaylı bir incelemeden geçirilecek ve ardından askeri haham eşliğinde küçük bir tören düzenlenecek” ifadelerine yer verildi.

Kimlik tespiti için Abu Kabir’e gönderilecek

Gazze’den alınan naaşların kimliklerinin doğrulanması amacıyla Abu Kabir Adli Tıp Kurumu’na götürüleceği belirtildi. Yetkililer, kimlik tespiti sürecinin yaklaşık iki gün sürebileceğini açıkladı.

Bu süreçte ailelerin bilgilendirileceği ve kimlikler kesinleştirildikten sonra resmi cenaze törenlerinin düzenleneceği ifade edildi.

Teslim edilen naaşlar arasında asker ve sivil isimler var

Hamas, daha önce yaptığı açıklamada teslim edilecek isimleri duyurmuştu. Buna göre, Guy Illouz, Yossi Sharabi, Bipin Joshi ve İsrailli Yüzbaşı Daniel Perez’in naaşlarının İsrail tarafına verileceği belirtildi.

İsrail basını, söz konusu kişilerin bir kısmının 7 Ekim saldırılarında kaçırıldığını ve Gazze’de tutulan diğer esirlerle birlikte saldırılar sırasında yaşamını yitirdiklerini bildirdi.

Ateşkes süreci kırılgan şekilde sürüyor

Taraflar arasında yürütülen esir değişimi, ateşkesin en hassas noktalarından biri olmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Hamas’ın elinde hâlâ birçok sivil ve asker esir bulunduğunu belirtirken, Hamas tarafı da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini vurguluyor.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, her iki tarafla da temas halinde olduklarını, insani koridorların güvenliği için sürecin dikkatle koordine edildiğini açıkladı.

Uluslararası toplumdan yakın takip

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülke, esir değişimi sürecini yakından izliyor. Diplomatik kaynaklar, bu adımın kalıcı ateşkes için “önemli ama kırılgan bir zemin oluşturduğunu” değerlendiriyor.