Gazze Şeridi'nin merkezindeki Sivil Savunma Müdürü Tümgeneral Rami el-Aidi, İsrail'in bölgeye yönelik saldırılarında enkaz altında kalan Filistinlilerin cenazesinin aranması ve çıkarılmasına ilişkin çalışmaların başladığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ndeki sivil savunma ekipleri, İsrail'in saldırılarında enkaz altında kalan Filistinlilerin cenazelerini arama ve çıkarma çalışmalarının ilk aşamasına başladı. Söz konusu adım, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin (ICRC) öncülük ettiği uluslararası anlaşmaların ardından, ağır teçhizat ve iş makinesi eksikliğine rağmen atıldı.

"Cenazeleri çıkarmak için ICRC ile koordineli şekilde yürütülüyor"

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Sivil Savunma Müdürü Tümgeneral Rami el-Aidi, "Bugün Gazze Şeridi'nde enkaz altındaki şehitlerin cenazelerini arama çalışmalarının ilk aşamasına başladık. İkinci aşamada Şeridin diğer bölgelerinde çalışmalara başlanacak.

Bugünkü çalışmalar, Maghazi Mülteci Kampı'nda Rafiq el-Navasra'ya ait evin enkazı altında bulunan 7 cenazeyi çıkarmayı hedefliyor. Çalışmalar, savaş sırasında İsrail hava saldırılarıyla hedef alınan evlerin enkazı altında kalan cenazeleri çıkarmak için ICRC ile koordineli şekilde yürütülüyor" ifadelerini kullandı.