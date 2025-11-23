Avustralya, 16 yaş altı gençlerin Facebook, Instgram, TikTok gibi sosyal medya hesaplarını kapatmayan veya yeni hesap açmalarını engellemeyen şirketlere 50 milyon dolara kadar para cezası uygulanmasını öngören yasağın yürürlüğe konmasına hazırlanıyor.

Platformlara yaklaşık 50 milyon dolara kadar para cezası uygulanabilecek

Avustralya’da bir ilk niteliğindeki sosyal medya yasağının yürürlüğe konmasına hazırlanılıyor. Büyük ve küçük tüm teknoloji platformları, Avustralya’daki 16 yaşının altındaki kullanıcıları platformdan çıkaracak ve yeni hesap açmalarını engelleyecek teknik düzenlemeler üzerinde çalışıyor.

Ülkede 10 Aralık’tan itibaren, Avustralya hükümeti tarafından yasak kapsamına alındığı belirtilen platformlar, 16 yaşın altındaki tüm kullanıcıların hesaplarını devre dışı bırakacak. Avustralya hükümetine bağlı, internet ortamındaki kullanıcıların güvenliğine ilişkin çalışmalar yürüten eSafety Komiserliği, platformların 16 yaş altı gençlerin hesap sahibi olmasını engellemek için "makul adımlar attığına" ikna olmazsa, platformlara yaklaşık 50 milyon dolara kadar para cezası uygulanabilecek.

Hangi uygulamalar yasaklandı?

Yasa kapsamında 16 yaşından küçük kullanıcıların erişimine kapatılacak uygulamalar arasında Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit, Twitch ve Kick platformları yer alıyor. Çocukların kullanımı için özel olarak düzenlenen YouTube Kids ve eğitim faaliyetlerinde kullanılan Google Classroom uygulaması ile LinkedIn gibi iş platformlarının ise bu yasaktan muaf tutulacağı belirtildi.