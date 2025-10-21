Son Mühür- Gazze'de sağlanan ateşkesin ardından Hamas'ın silahsızlandırılması, İsrail birliklerinin daha fazla geri çekilmesi ve Filistin bölgesinin gelecekteki yönetimi gibi temel meseleler henüz cevap bulabilmiş değil.

Hamas'ın ateşkesi bozduğunu öne sürerek yeniden Gazze'ye bomba yağdıran İsrail'in saldırganlığının dışında bölgeye girmek isteyen yardım tırlarına yönelik engeller de tam anlamıyla ortadan kaldırılabilmiş görünmüyor.



Yardım kamyonlarına engel...



Gazze Hükümeti Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada,

''Ateşkes yürürlüğe girdiğinden bu yana, 20 Ekim 2025 tarihine kadar, ateşkes anlaşması kapsamında kararlaştırılan 6.600 yardım kamyonundan yalnızca 986'sı Gazze'ye giriş yaptı.

Ortalama olarak günde sadece 89 kamyon giriş yaptı; bu, günde kararlaştırılan 600 kamyonun çok altında. Bu, 2.4 milyondan fazla Gazzeli'nin temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılmaya devam ettiğini gösteren devam eden kısıtlamaların kanıtıdır.

Bu sınırlı miktarlar temel ihtiyaçları karşılamıyor; Gazze'nin acilen en az 600 kamyon gıda, tıbbi yardım, yardım malzemesi, yakıt ve yemek pişirme gazına günlük olarak ihtiyacı var.'' hatırlatmasında bulunuldu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İsrail'i ziyaret ederek Netanyahu'yla bir araya gelmesi bekleniyor.