Son Mühür- İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkes anlaşması saat 12.00 itibarıyla resmen başladı. Ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun yaptığı açıklama, bölgedeki tansiyonun tam anlamıyla düşmediğini gösterdi. Netanyahu, İsrail ordusunun kademeli olarak Gazze’den çekildiği görüntüler yayımlanırken “Savaş henüz bitmiş değil” ifadelerini kullandı.

Gazze Planı’nın ilk aşaması uygulamada

Mısır’ın arabuluculuğunda imzalanan ve “Gazze Planı” olarak anılan barış sürecinin ilk aşaması yürürlüğe girdi. Ateşkesin başlamasıyla birlikte binlerce Filistinli, aylar sonra evlerine dönmek için Gazze sokaklarına akın etti. İsrail Ordu Radyosu, ateşkesin saat 12.00’de devreye girdiğini duyurdu.

Anlaşma kapsamında Hamas ve El Fetih üyesi toplam 22 mahkumun serbest bırakılması planlanıyor. İsrail basınında yer alan bilgilere göre, kısmi askeri çekilme de aynı anda başladı.

Netanyahu: “Hamas silah bırakmadan çekilmeyeceğiz”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ateşkes kararına rağmen yaptığı açıklamayla dikkat çekti. Netanyahu, “Gazze, kolay yoldan olmazsa zor yoldan silahsızlandırılacak. Hamas tamamen silah bırakmadan Gazze’den çekilmeyeceğiz” ifadelerini kullandı. Bu sözler, ateşkesin kalıcılığı konusunda soru işaretleri yarattı.

Trump’tan “Rehine anlaşması” mesajı

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta açıkladığı 20 maddelik Filistin-İsrail barış planının ilk aşamasının her iki tarafça da kabul edildiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, “Bütün rehineler çok yakında serbest bırakılacak, İsrail askerleri ise mutabık kalınan hatta geri çekilecek” ifadelerini kullandı.

Planın detaylarına göre, Gazze Şeridi’nin yaklaşık yüzde 53’lük bölümü İsrail kontrolünde kalacak. Geri çekilmenin ardından başlayacak 72 saatlik süreçte Hamas’ın elindeki 20 rehinenin serbest bırakılması, 28 rehinenin cenazelerinin ise ilerleyen dönemde teslim edilmesi öngörülüyor.

Serbest bırakılacak mahkumlar ve takas planı

Anlaşmanın ilk aşamasında, İsrail’in 250 ömür boyu hapis cezası almış Filistinli ile Gazze’de tutuklu bin 700 mahkumu serbest bırakması bekleniyor. Hamas’ın ilettiği listede örgütün önde gelen bazı isimlerinin de bulunduğu bildirildi. Trump’ın planına göre, her bir İsrailli rehine cenazesi karşılığında 15 Filistinli cenazesi teslim edilecek.

Gazze’ye günlük insani yardım akışı başlıyor

Ateşkes anlaşması çerçevesinde Gazze’ye günlük insani yardımın artırılması kararlaştırıldı. ABD planına göre her gün 600 TIR gıda ve tıbbi malzemenin bölgeye girişine izin verilecek. Filistin kaynakları, başlangıçta bu sayının 400 TIR olacağını, ilerleyen günlerde artırılmasının hedeflendiğini bildirdi.

Çok uluslu gözetim gücü kuruluyor

Ateşkesin sürdürülebilirliğini denetlemek üzere ABD gözetiminde 200 kişilik çok uluslu bir denetim gücü oluşturulacak. Bu kuvvetin Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri temsilcilerinden oluşacağı, ABD askerlerinin Gazze’de doğrudan görev almayacağı açıklandı.