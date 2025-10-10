Son Mühür/ Beste Temel- Tüm Yerel Sen Genel Örgütlenme Sekreteri Devrim Onur Erdağ, Uşak Şubesi’nin 1. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, sendikal mücadelelerinin temelini oluşturan emek, vatan ve Cumhuriyet değerlerinin altını çizdi. Emek ve onur mücadelesinin neferlerini ve kıymetli misafirleri selamlayarak sözlerine başlayan Erdağ, Tüm Yerel Sen’in sadece bir örgüt olmanın ötesinde, "bir çift mavi gözün ışığında" kurulan ve alın terinin, adaletin ve bağımsızlığın sesi olan bir hareket olduğunu belirtti. Erdağ, sendikanın asıl misyonunun ülkenin emekçileri ve Cumhuriyet’in evlatları olarak varoluşlarını onurla sürdürmek olduğunu ifade etti.

Uşak’ta yetkili sendika olmanın gururu ve vefat eden yöneticilere rahmet

Konuşmasında, Uşak Belediyesi’nde yıllar sonra yetkili sendika olmanın onurunu yaşadıklarını vurgulayan Erdağ, bu başarının bireysel değil, omuz omuza mücadele eden, bedel ödeyen ve yılmadan direnen tüm yol arkadaşlarının ortak eseri olduğunu kaydetti. Başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Erdağ, aynı zamanda duydukları derin üzüntüyü de paylaştı. Yakın zamanda hayatını kaybeden Hatay Şube Başkanı Engin Mansuroğlu ve Ankara Şube Yöneticisi Deniz Tantoğlu’nu rahmetle, saygıyla ve minnetle anarak, onların bıraktığı yerden emek mücadelesini daha da büyütme sözü verdi. Onların, sendikal hareketin dürüst ve fedakâr simaları olduğunu vurguladı.

Ulusal birlik vurgusu ve TBMM’deki tartışmalara sert tepki

Devrim Onur Erdağ, sendikanın izlediği yolun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün belirlediği, tam bağımsız Türkiye’nin, laik Cumhuriyet’in ve emekçinin onur mücadelesi yolu olduğunu kararlılıkla ifade etti. Konuşmasının en dikkat çekici bölümünde ise ulusal birlik vurgusu yaptı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) tartışmalara sert tepki gösterdi. Erdağ, TBMM çatısı altında "Biji APO" sloganı atanların, o kutsal mekanda değil, "terörün karanlık dehlizlerinde" yer araması gerektiğini dile getirdi. Bu tür sloganların yalnızca devlete değil, ulusal egemenliğe ve Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’ün mirasına açık bir saldırı olduğunu belirten Erdağ, Meclis'te terör örgütü elebaşına övgü düzenler karşısında susmanın ihanete ortak olmak anlamına geldiğini söyledi.

"Emek olmadan adalet olmaz, adalet olmadan Cumhuriyet yaşayamaz"

Erdağ, sendika olarak her koşulda "Ne Mutlu Türküm Diyene!" diyenlerin safında, emekle Cumhuriyeti buluşturanların yanında olacaklarının altını çizdi. Mücadelelerinin sadece bir maaş bordrosuna ya da masadaki bir imzaya sığdırılamayacak kadar büyük olduğunu kaydeden Erdağ, asıl amaçlarının emekçinin insanca yaşamasını sağlamak ve çocuğunun geleceğe umutla bakması olduğunu belirtti. Konuşmasını, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Emek, en yüce değerdir. Her şeyin kaynağı emektir” sözüyle sonlandıran Devrim Onur Erdağ, "Yaşasın emek, yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Tüm Yerel Sen! Yaşasın Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda yürüyen emekçiler!" diyerek sözlerini tamamladı.