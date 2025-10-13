Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır’da düzenlenecek Barış Zirvesi'ne katılmak üzere Şarm el-Şeyh kentine gitti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından zirve öncesinden peş peşe görüşmeler gerçekleştirdi. Ülke liderleri, tarihi görüşme öncesinde aile fotoğrafı çektirdi.

Tarihi zirve!

Barış zirvesi Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını konu alırken zirveye, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda devlet başkanı katılım gösterdi.

Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür!

İmzalar atılmadan önce açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Uzun zamandır dostum olan bir başka kişiden bahsetmek istiyorum. Nedendir bilmem, ben sert insanları yumuşak, kolay insanlardan daha çok seviyorum. Bu belki bir kişilik sorunudur, bilmiyorum. Ama Türkiye denen yerden gelen bu beyefendi, dünyanın en güçlü ordularından birine sahip. Aslında ordu çoğu kişinin sandığından bile daha güçlü. Son dönemdeki bazı çatışmalara bakarsanız, hep en ön saftaydı — kazanıyordu da. Ama kazandığında bile övünmedi, hiçbir kredi istemedi. Sadece rahat bırakılmak istiyor. O gerçekten “sert bir adam”, ama benim dostum. Ve ne zaman ona ihtiyaç duysam, hep yanımda oldu. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etmek istiyorum." dedi.

İmzalar atıldı!

Gazze için tarihi imzalar atılırken, Türkiye, Katar, Mısır ve ABD liderleri anlaşmaya imzalarını atan isimler oldu.