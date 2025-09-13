İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Nebiler Köyü’nde yer alan Aşıklar Şelalesi, doğayla baş başa kalmak isteyenlerin son yıllarda sıkça tercih ettiği duraklardan biri haline geldi. Etrafını çevreleyen gür ormanlar, kuş sesleri ve serin suları ile ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunan şelale, huzuru ve sessizliği aynı anda hissettiriyor.

Efsanelere Konu Olan Bir Aşk Hikayesi

Aşıklar Şelalesi, yalnızca doğal güzelliğiyle değil, romantik hikayesiyle de dikkat çekiyor. Rivayete göre vaktiyle bölgede yaşayan Yörük Ali, padişahın güzeller güzeli kızı Sümeyra’ya gönlünü kaptırdı. Ancak padişah, kızını ona layık görmedi ve gençleri ayırmak istedi. Gizlice buluşmaya devam eden iki aşık, yakalanacaklarını anladıkları anda sonsuza dek ayrılmamayı diledi. Tam o sırada bir mucize gerçekleşti ve ikisi birlikte akan bir şelaleye dönüştü. Bu efsane, bölge halkının buraya “Aşıklar Şelalesi” adını vermesine neden oldu.

Doğaseverlerin Yeni Gözdesi

Nebiler Köyü sınırlarında yer alan Aşıklar Şelalesi, yalnızca etkileyici efsanesiyle değil; aynı zamanda mağaraları, yürüyüş yolları, büyük ağaçları ve bol oksijenli havasıyla da dikkat çekiyor. Sessizliği, serin havası ve doğal güzellikleri sayesinde hem fotoğraf tutkunlarının hem de trekking severlerin uğrak noktalarından biri haline geldi. Şelale çevresinde dinlenme alanları ve küçük tesisler de bulunuyor.

Aşıklar Şelalesi’ne Nasıl Gidilir?

Aşıklar Şelalesi’ne özel araçla ulaşmak isteyenler, İzmir’den Dikili-Ayvalık Karayolu’nu takip ederek Nebiler Köyü tabelasından sağa döndükten sonra yaklaşık 3 kilometre ilerliyor. Burada karşılarına çıkan “Aşıklar Şelalesi 800 metre” tabelasından sonra kısa bir yolculukla şelaleye ulaşmak mümkün. Toplu taşıma tercih edenler ise İzmir Otogarı’ndan hareket eden 651, 652 ve 653 numaralı otobüslerle bölgeye ulaşabiliyor.

Doğayla Baş Başa Bir Gün

Doğal yapısını koruyan atmosferi, masalsı görünümü ve sessizliğiyle Aşıklar Şelalesi, İzmir’de keşfedilmesi gereken saklı köşelerden biri olarak öne çıkıyor. Hem günübirlik geziler hem de kısa doğa kaçamakları için ideal olan şelale, ziyaretçilerine huzur dolu anlar yaşatıyor.