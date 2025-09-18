Son Mühür - 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımlanan mesajda, vatan uğruna canını ortaya koyan gazilere şükran ve minnet duyguları ifade edildi.

Gaziler, cesaretin ve fedakârlığın yaşayan abideleri

19 Eylül Gaziler Günü’nde yayımlanan mesajda, milletimizin bağımsızlık ve özgürlük uğruna verdiği mücadele hatırlatılarak, “Gazilerimiz; cesaretin, fedakârlığın ve vatan sevgisinin yaşayan abideleridir” denildi. Sakarya Meydan Muharebesi’nden Çanakkale Zaferi’ne, Dumlupınar’dan 15 Temmuz gecesine kadar vatan uğruna canını ortaya koyan kahramanların hatırasının daima yaşatılacağı vurgulandı.

“Gazilik yalnızca bir unvan değil”

Mesajda, 19 Eylül’ün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” unvanı ile birlikte “Mareşallik” rütbesinin verildiği tarih olduğuna dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: “Gazilik, yalnızca bir unvan değil; imanla yoğrulmuş bir duruşun, sarsılmaz bir inancın ve yüksek bir ahlâkın simgesidir. Uğruna can verilen vatan, millet ve bayrak gibi kutsal değerleri yaşatma iradesiyle şekillenen bu ruh, milletimizin kalbinde sonsuza dek var olacaktır.”

Kahramanlara şükran

Açıklamanın sonunda, “Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; tüm şehitlerimizi rahmetle, ebediyete intikal etmiş gazilerimizi minnetle yâd ediyor, hayatta olan kahraman gazilerimize sağlık, huzur ve esenlik diliyoruz. Varlığınız, milletimizin baş tacıdır” ifadeleri kullanıldı.