Son Mühür/ Merve Turan- Gaziemir Belediye Meclisi’nin ekim ayı ikinci oturumu, Belediye Başkanı Ünal Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Işık, oturumun açılışında tüm meclis üyelerini selamlayarak meclisi başlattı. Konuşmasında, “Kent Konseyimiz ve Kadın Kollarımızın çalışmalarına teşekkür ediyorum. Ancak sanırım Ziya Bey’in, kadın meclisimizin bir açıklaması olacak. Onu da dinleyelim, ardından raporlarımıza geçelim” ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Yusuf Ziya Eker, Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi adına hazırlanan bildiriyi mecliste okudu. Bildiride, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 1939 yılında çıkarılan 3576 sayılı yasa ile zeytinliklerin koruma altına alındığı hatırlatıldı.

Atatürk’ün sözleriyle doğaya saygı vurgusu

Kadın Meclisi açıklamasında, Atatürk’ün “Zeytin ağacını kökünden sökmek, toprakla yapılan bir anlaşmayı bozmak gibidir” sözlerinden ilham alındığı belirtildi. Bu sözlerin, zeytin ağacının yalnızca bir bitki değil; barışın, emeğin ve bereketin simgesi olduğunu vurguladığı ifade edildi.

Zeytin fidanı ile farkındalık mesajı

Doğaya, üretime ve yaşam döngüsüne duyulan saygının bir göstergesi olarak, Gaziemir Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından tüm belediye meclis üyelerine zeytin fidanı hediye edildi. Bu jest, mecliste çevre bilincine yönelik güçlü bir farkındalık mesajı olarak değerlendirildi.

Sürdürülebilirlik gündemi devam ediyor

Kadın Meclisi’nin açıklaması, önceki meclis oturumlarında da öne çıkan çevre ve sürdürülebilirlik vurgularının bu toplantıda da devam ettiğini gösterdi. Gaziemir Belediyesi’nin yerel düzeyde doğa ve üretim odaklı politikaları destekleyen yaklaşımı, meclis gündemine yansımayı sürdürdü.

Komisyon raporları görüşüldü

Gaziemir Belediye Meclisi’nin ekim ayı ikinci oturumunda komisyonlardan gelen raporlar görüşülerek karara bağlandı. Bir numaralı komisyon raporu oy birliğiyle kabul edilirken, iki numaralı önerge oy çokluğuyla kabul edildi.

Başkan Işık’tan performans programına ilişkin değerlendirme

Üçüncü önerge öncesinde konuşan Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, belediyenin 2026 yılı performans programı ve bütçesinin, mevzuat hükümleri doğrultusunda ilk kez “program bütçe sistemi” esas alınarak hazırlandığını belirtti.

Başkan Işık, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

“2026 yılı performans programımız ve bütçemiz, kaynakların daha etkin kullanılmasını, faaliyetlerin stratejik amaç ve hedeflerle ilişkilendirilmesini, sonuçların ölçülebilir göstergeler üzerinden izlenmesini ve kamuoyuna şeffaf biçimde hesap verilebilmesini amaçlamaktadır. Bu uygulama, belediyemizin hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artıracak, diğer kamu kurumlarına da örnek teşkil edecektir. Çalışmalarda emeği geçen meclis üyelerimize, süreci koordine eden Strateji Geliştirme Müdürlüğü’ne, Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne ve tüm birimlerimize teşekkür ediyorum. Hazırlanan performans programının ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.”

Strateji Geliştirme Müdürü Mustafa Yıldırım’dan teknik bilgilendirme

Başkan Işık’ın konuşmasının ardından Strateji Geliştirme Müdürü Mustafa Yıldırım, 2026 yılı performans programı hakkında meclis üyelerine bilgilendirme yaptı. Yıldırım, 24 Eylül 2024 tarihinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikle birlikte, belediyelerin artık “program bütçe sistemine” geçtiğini hatırlattı.

Yıldırım, sistemin temel amacını “kısıtlı kaynakların en fazla fayda sağlayacak alanlara yönlendirilmesi” olarak tanımladı. Program bütçenin, kamu harcamalarının programlara göre sınıflandırıldığı ve performans bilgilerinin karar alma süreçlerinde aktif olarak kullanıldığı bir yapıyı beraberinde getirdiğini belirtti.

Performans programının kapsamı ve bütçe detayları

Yıldırım, Gaziemir Belediyesi’nin 2026 yılı performans programının 19 ana program, 25 alt program, 49 faaliyet ve 76 performans hedefinden oluştuğunu açıkladı. Ayrıca 83 alt faaliyetin sisteme dahil edildiğini belirtti.

Ekonomik program düzeyinde yapılan hesaplamalara göre:

Hizmet programı toplamı: 1.243.632.000 TL

Yönetim ve destek programı giderleri: 680.578.000 TL

Program dışı giderler: 215.790.000 TL

olmak üzere, belediyenin 2026 yılı toplam tahmini kaynak ihtiyacı 2 milyar 140 milyon TL olarak öngörüldü.

Şeffaf ve ölçülebilir yönetim anlayışı

Müdür Yıldırım, konuşmasının sonunda, program bütçe sistemine geçişle birlikte stratejik plan, performans programı ve bütçe bütünlüğünün güçleneceğini vurguladı. Bu yeni sistemin; mali saydamlık, hesap verebilirlik ve hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Üçüncü önerge kapsamında belediyenin 2026 yılı bütçesi ve performans programı görüşülürken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Meclis Üyesi Mustafa Tanju Tekgül söz aldı.

“Bütçemiz denk ve gerçekçi bir yapıda hazırlandı”

Konuşmasına Başkan Ünal Işık ve meclis üyelerini selamlayarak başlayan Tekgül, belediyenin 2026 yılı gelir-gider bütçesinin denk bir şekilde hazırlandığını belirtti. 2024 yılı ilk sekiz aylık gerçekleşmelerine göre gelirlerin yüzde 60, giderlerin ise yüzde 64 oranında tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Tekgül, “2025 yılı bütçemiz 1 milyar 690 milyon TL idi. 2026 bütçemiz ise buna göre yüzde 26,63 oranında artış göstermektedir. Bütçemiz, geçmiş dönemlerde olduğu gibi dengeli ve gerçekçi bir yaklaşımla hazırlanmıştır,” dedi.

“Program esaslı bütçe, etkin kaynak kullanımını sağlayacak”

CHP’li Tekgül, 2026 yılı bütçesinin ilk kez “program esaslı” olarak hazırlandığına dikkat çekti. Program bütçe yaklaşımının kamu kaynaklarının hedef ve sonuç odaklı biçimde, belirlenen öncelikler doğrultusunda daha etkin kullanılmasına olanak tanıyacağını vurguladı.

Ekonomik krize rağmen tasarruflu bir çalışma

Konuşmasında Türkiye’deki ekonomik tabloya da değinen Tekgül, “Eylül 2025 itibarıyla yıllık TÜFE oranı yüzde 33,29 olsa da, piyasada hissedilen enflasyonun bunun çok üzerinde olduğu görülmektedir. Artan personel giderleri, mal ve hizmet maliyetleri, borçlanma yükleri ve yeni yasal düzenlemeler bütçemize ek yük getirmesine rağmen, tasarruf tedbirlerine uygun, ihtiyatlı bir planlama yapılmıştır” dedi.

Tekgül, özellikle 30 yıldır biriken SGK prim ve vergi borçları nedeniyle İller Bankası paylarından yapılan kesintilerin, bütçe planlamasında dikkatle değerlendirildiğini belirtti. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle uygulamaya konulan tasarruf tedbirlerinin de bütçenin oluşturulmasında belirleyici olduğunu ifade etti.

“Performans programı, stratejik planla uyumlu hazırlandı”

CHP’li Tekgül, belediyenin 2025–2029 yıllarını kapsayan stratejik planının ikinci uygulama dilimi olan 2026 performans programının, ilgili mevzuata ve program bütçe esaslarına uygun biçimde hazırlandığını belirtti.

Yapılan çalışmalar sonucunda program dışı giderler hariç olmak üzere 19 program, 25 alt program, 44 faaliyet ve 76 alt hedef belirlendiğini açıkladı. Program bütçe kapsamında 83 alt faaliyetin sisteme dahil edildiğini, bu yapı sayesinde performans bilgileri ve maliyet tablolarının bütüncül bir yaklaşımla oluşturulduğunu dile getirdi.

“2 milyar 144 milyon TL’lik kaynak ihtiyacı öngörülüyor”

Tekgül, 2026 yılı için tahmini kaynak ihtiyacının 2 milyar 144 milyon TL olarak öngörüldüğünü söyledi. Ayrıca 19 program altında 22 anahtar performans göstergesinin belirlendiğini, bu göstergelerin kamuoyuna şeffaf bilgi sunmak ve ölçülebilir sonuçlar elde etmek amacıyla oluşturulduğunu belirtti.

“Hedef, Gaziemir’de yaşam kalitesini artırmak”

CHP’li Tekgül, 2026 performans programında kentsel altyapı, çevre, sağlık, eğitim, kültür, istihdam ve sosyal hizmetler gibi alanlarda projelerin yer aldığını ifade ederek, “Belediyemizin sunduğu hizmetlerde kaliteyi artırmayı, ilçemizde yaşam kalitesini yükseltmeyi hedefliyoruz,” dedi.

Tekgül, konuşmasının sonunda bütçe ve performans programının hazırlanmasında emeği geçen tüm birimlere teşekkür etti.

Bu değerlendirmelerle birlikte mecliste, önceki oturumda başlayan “program bütçe” sürecine ilişkin farkındalık ve şeffaf mali yönetim vurgusu devam etti.

2026 yılı performans programı ve bütçe görüşmeleri sürerken, AK Parti sıralarından Hüseyin Aslan söz aldı. Aslan, performans esaslı bütçe sistemine geçiş sürecinde yaşanan eksiklikleri, bütçe artış oranlarını ve bazı projelerin performans programından çıkarılmasını eleştirdi.

Bu konuşma, bir önceki oturumda Strateji Geliştirme Müdürü Mustafa Yıldırım’ın bütçe sunumu ve Başkan Ünal Işık’ın performans hedeflerine ilişkin açıklamaları sonrasında geldi.

“Performansa dayalı bir bütçe Ama takibi zor”

Aslan, 2026 bütçesini “performansa dayalı bir bütçe” olarak tanımladı ancak bu yapının uygulanması ve izlenmesinin zorluklarına dikkat çekti.

“Bu bütçe, belediyelerdeki çalışmaları proje gibi anlatıyor ancak performansın nasıl takip edileceği konusunda eksikler var” diyen Aslan, bütçe hazırlık sürecinde meclis üyelerinin yeterince bilgilendirilmediğini söyledi.

AK Partili Aslan, “Bütçe süreci en azından mayıs ayında başlamalı ve belirli bir tarihten sonra meclis üyelerine sunum yapılmalıydı, bu olmadı” dedi.

“Kitapçık basımında tasarruf tedbirleri tutarsız”

Aslan, bütçe kitapçıklarının sınırlı sayıda basıldığını ve bunun gerekçesinin “tasarruf tedbirleri” olarak açıklandığını hatırlattı. Ancak belediyenin diğer tanıtım çalışmalarına kaynak ayırdığını belirterek çelişki olduğunu ifade etti:

“Billboardlarda tanıtımlar yapılırken tasarruf olmuyor ama 32 kitap bastırılmayınca tasarruf oluyor. Meclis üyeleri, belediyenin gelir-gider bütçesini net bilmiyor. Bu kitapçıkların tüm üyelere verilmesini rica ediyorum.”

“Üç proje neden çıkarıldı?”

Performans programındaki değişiklikleri de gündeme getiren Aslan, 2025 yılında yer alan bazı projelerin 2026 performans hedeflerinde bulunmadığını söyledi.

“2025’te nikah salonu düzenlemesi, Zafer Mahallesi halı saha ve Beyazevler’de 25 bin metrekarelik spor alanı yer alıyordu. 2026’da bunlar yok.” ifadelerini kullandı.

17 yıldır performans planlarında yer aldığı halde yapılmayan çocuk trafik eğitim parkı projesinin hâlâ tekrarlanmasını da eleştirdi.

“Bazı mahalleler üvey evlat muamelesi görüyor”

Aslan, sarnıç bölgesine yeterli yatırım yapılmadığını savunarak, “Sarnıç adeta üvey evlat muamelesi görüyor” dedi.

Beyazevler Mahallesi’nde yapılması planlanan sosyal tesis projesinin İBB bütçesine yazılmasına değinerek, “O zaman bu alanı Büyükşehir’e mi devrediyoruz?” diye sordu.

“Bütçede yüksek artışlar var, Fen İşleri düşük kalmış”

AK Parti’li Aslan, 2026 bütçesinde birçok müdürlüğe önemli artışlar yapıldığını ancak Fen İşleri Müdürlüğü bütçesindeki artışın düşük kaldığını vurguladı:

“Afet işleri, iklim değişikliği ve sıfır atık müdürlüklerinde artışlar yüzde 70-130 arasında. Ama Fen İşleri’nde artış çok az. Oysa sahadaki işlerin yükünü fen işleri çekiyor.”

Sosyal yardım bütçesiyle özel kalem ve basın müdürlükleri bütçelerini de karşılaştıran Aslan, “Sosyal yardım için ayrılan pay düşük, ama basın müdürlüğünün mal ve hizmet alımı 21 milyon TL’yi geçmiş,” dedi.

“SGK borçları gözden geçirilmeli”

Konuşmasının sonunda Aslan, belediyenin geçmiş SGK borçlarına da değindi:

“Önceki belediye başkanlarıyla görüştüğümde borç devrettiklerini söylemediler. Vefat eden belediye başkanlarının kemiklerini sızlatmayalım hizmet edenlerin de kalbini sızlatmayalım ne olur. Kendi döneminizde SGK borçlarının nasıl değiştiğini bir inceleyin.” ifadelerini kullandı.

Aslan, performans ve bütçe uygulamalarına ilişkin değerlendirmelerine ilerleyen oturumlarda da devam edeceğini belirtti.

2026 yılı performans programı ve bütçe görüşmeleri sürerken, bu kez MHP Grup Başkanvekili Selahattin Şahin söz aldı. Şahin, tıpkı AK Parti’li Hüseyin Aslan gibi, performans programında yer almayan projelere, gelir-gider dengesine ve bütçe kalemlerindeki artışlara dikkat çekti.

“Aktepe–Emrez’te ATM hala yok, bu artık belediyenin ayıbı”

Konuşmasına mahallelerdeki eksiklikleri hatırlatarak başlayan Şahin, özellikle Aktepe–Emrez Mahallesi’nde ATM bulunmaması konusunun yıllardır gündeme geldiğini söyledi:

“Defalarca dile getirdik, bu eksiklik hepimizin ayıbı demiştim. Ancak bu yılki performans kitapçığında bu konuya ilişkin hiçbir ifade göremedim. Artık bu ayıp belediyenin ayıbıdır.”

Şahin, su borusu patlakları nedeniyle yaşanan şikayetlerin arttığını da belirterek, “İzmir genelinde binlerce su kaçağı var, her yıl bir Tahtalı Barajı kadar su kaybediliyor. Bu konuda acil önlem alınmalı” dedi.

“Kara Tren ve Abdullah Arda Meydanı kitapçıkta yok”

Şahin, “kara tren” olarak bilinen tarihi lokomotifin durumuna da değindi. Geçen yılki oturumda bu konuyu sorduğunu, ancak bu yılki performans kitapçığında da yer almadığını söyledi.

“Duyumlarımıza göre kara tren Seydiköylüler Derneği’ne tahsis edilmiş. Eğer doğruysa iyi olmuş, dernek hoş olmayan görüntüleri ortadan kaldırmak için çalışma başlatmış. Ancak performans kitapçığında bu konuyla ilgili hiçbir bilgi yok.”

Ayrıca Abdullah Arda Meydanı çevre düzenlemesi projesinin tamamlanmadığını ve 2026 yılı programında yer almadığını hatırlatarak, “Daha önce 2026 ortasında kesin kabul yapılacak denmişti. Ancak kitapçıkta bu hedefin kaldırıldığını görüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Nikah salonu, halı saha ve Beyazevler Spor Alanı çıkarılmış”

MHP’li Şahin, nikah salonu düzenlemesi, Zafer Mahallesi halı saha tesisi ve Beyazevler’deki 25 bin metrekarelik spor alanı projesinin de 2026 performans hedeflerinden çıkarıldığını belirtti.

“Bu projeler neden kitapçıkta yok? İptal mi edildi, ihtiyaç mı kalmadı? Açıklama yapılmalı” dedi.

Depremde hasar gören nikah salonunun hala kullanılmaya devam ettiğini vurgulayan Şahin, “Burası ciddi risk taşıyor, mutlaka yeni bir düzenleme yapılmalı,” çağrısında bulundu.

“Doğal gaz planlaması eksik”

Şahin, doğal gaz ulaştırma planlarının da kitapçıkta yer almadığını belirterek, “Vatandaşlar bazı caddelerde doğal gaz varken yan sokakta olmamasını sorguluyor. Bu konuda açık bilgilendirme yapılmalı,” dedi.

Ayrıca Afbey Mahallesi 12. Sokak’ta belediye mülkiyetine geçen alanla ilgili bir çalışmanın kitapçıkta yer almamasını da eleştirdi.

“Bu bütçe hizmet değil, harcama bütçesidir”

Şahin, 2026 bütçesinin mali disiplin açısından sorunlu olduğunu belirterek sert ifadeler kullandı:

“Bu bütçe bir hizmet bütçesi değil, bir harcama bütçesidir. 2025’in ilk 8 ayında gelir 918 milyon TL, gider 977 milyon TL. Yıl bitmeden 60 milyon açık oluştu. Bu açık yıl sonunda 100 milyona ulaşacak.”

Belediyenin 2026 yılı için öngördüğü 2 milyar 140 milyon TL gelir hedefinin “gerçekçi olmadığını” söyleyen Şahin, “Bu hedef, yüzde 30 artış öngörüyor ama ekonomik gerekçesi yok” dedi.

“645 milyonluk harcama nereye gitti?”

MHP’li Şahin, mal ve hizmet alımları kaleminin bütçedeki en yüksek harcama alanı olduğuna dikkat çekti:

“2025’in ilk sekiz ayında mal ve hizmet alımı 645 milyon TL. Bu, toplam giderin yüzde 66’sına denk geliyor. Bu kadar büyük bir tutarın hangi firmalara, hangi hizmet karşılığı ödendiği açıklanmalı.”

Şahin, belediyenin sosyal yardımlara ayırdığı bütçenin yetersiz olduğunu belirtti:

“Cari transferler sadece 2,5 milyon TL. Sermaye transferi ise sıfır. Halkın alım gücü düşerken belediye sosyal sorumluluklarını yerine getirmiyor. Bu anlayış sosyal belediyecilikten uzaklaşmıştır.”

“Afet İşleri Bütçesindeki artışın gerekçesi nedir?”

Şahin, bazı müdürlüklerdeki yüksek artış oranlarını da sorguladı:

“Afet İşleri Müdürlüğü’nde %94, İklim Değişikliği Müdürlüğü’nde %79 artış var. Afet riski mi arttı, yoksa başka bir gerekçe mi var? Bu oranların gerekçeleri açıklanmalı,” dedi.

“Gerçeklikten kopmuş gelir tahminleri”

Konuşmasının sonunda bütçeyi “kağıt üzerinde dengeye oturtulmuş” olarak nitelendiren Şahin, şeffaflık ve mali disiplin çağrısında bulundu.

“Gelir tahminleri şişirilmiş, kamuoyuna gerçek dışı bir mali tablo sunulmuştur. Gaziemir halkının parasının nereye gittiği açıkça ortaya konulmalıdır.”

AK Parti’li Baysal: “Araç sayısı azalmış, teknolojik cihazlarda ise olağanüstü artış var”

AK Parti Meclis Üyesi Didem Baysal, Gaziemir Belediye Meclisi toplantısında 2026 yılı performans programına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Baysal, “2025 performans programında sayfa 10’da araç listemiz mevcut. Orada 151 araç yazılmışken, 2026 performans programında araç sayısı 150 olarak yer alıyor. Bir aracın neden eksildiğini öğrenmek istiyorum.” dedi.

Baysal ayrıca belediyenin teknolojik cihaz envanterindeki artışa dikkat çekerek, “2025 programında birimlerin kullandığı teknolojik cihaz sayıları belirtilmiş. 2026 performans programında ise bu cihazlarda müthiş bir artış var. Bu artışın nedenini öğrenmek istiyorum.” ifadelerini kullandı.

CHP’li Çalışkan: “2026 performans ve bütçe programı, sosyal belediyeciliği merkezine alıyor”

CHP Grup Başkanvekili Cemal Çalışkan, Gaziemir Belediye Meclisi toplantısında 2026 yılı performans ve bütçe programına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çalışkan, sosyal sorunlara dikkat çekerek, “İzmir’in Selçuk ilçesinde yaşanan yangında küçük çocuklar hayatını kaybetti. Ülkemizin sosyal ve ekonomik gerçeklerini göz önünde bulundurmalıyız. Belediyemiz, sosyal sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla iş birliği içinde ilçemizin sorunlarını çözmeye çalışıyor.” dedi.

Çalışkan, personel giderleri eleştirilerine yanıt vererek, “Belediye personelinin maaşlarını ödemek ve rutin işleri yürütmek bu bütçenin temel amacı. Performans programı ve bütçe birbiriyle ayrılmaz bir bütün oluşturuyor. Sosyal belediyecilik anlayışımızla, doğumdan ölüme kadar tüm vatandaşlarımızın yanında olmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Çalışkan, 2026 performans programında ayrılan kaynakları da detaylandırdı:

Kültür, sanat ve spor faaliyetleri için 80.459.888 TL, sporun desteklenmesi için 3.168.888 TL,

Yoksullukla mücadele için 35.205.200 TL,

Eğitime erişim ve fırsat eşitliği için 44.170.000 TL,

Halk sağlığı ve evde bakım hizmetleri için toplam 86.607.750 TL,

Yaşlıların topluma katılımı için 16.001.750 TL,

Yol ve kaldırım bakım-onarım işleri için 140.734.180 TL ayrıldığı belirtildi.

Çalışkan, vatandaş memnuniyet oranlarına da değinerek, yol ve kaldırım çalışmalarında %65, iş alanlarındaki hizmetlerde %70, sağlık hizmetlerinde %85, evde bakım ve nakil hizmetlerinde %82, ulusal ve uluslararası hizmetlerde ise %99 memnuniyet oranı sağlandığını aktardı.

Çalışkan, bütçenin tüm ilçenin ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflediğini ve hizmetlerin şeffaf, hesap verebilir bir şekilde yürütüldüğünü vurguladı.

Başkan Işık: “Belediye bütçesi ülke koşullarından bağımsız değerlendirilemez”

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, meclis toplantısında 2026 performans ve bütçe programı üzerine değerlendirmelerde bulundu. Başkan Işık, bütçe eleştirilerine yanıt verirken, belediye bütçesinin ülke genelindeki ekonomik koşullardan ayrılamayacağını vurguladı:

“Belediyeyi bu ülkenin koşullarından ayrı düşünemezsiniz. Gelir tahminleri ve bütçe hedefleri, piyasa koşulları ve üst kurum düzenlemeleri çerçevesinde belirleniyor. Yanılma payı olabilir, ancak tüm koşulları belirleyen biz değiliz.” ifadelerini kullandı.

Başkan Işık, geçmişten kalan alacaklar ve tahsilat zorluklarına dikkat çekerek, devletin alacak tahsil mekanizmalarıyla belediyenin sınırlarını anlattı: “600 milyon TL ceza kesiyorsunuz, ama bazı alacaklar ödenemiyor; alkol bağımlısı veya engelli olmayan kişiler söz konusu olabiliyor. Kaynaklar bu koşullarda yönetiliyor.”

Performans programına ilişkin olarak, yeni kurulan müdürlüklerin teşkilatlanma ve malzeme ihtiyaçlarına değinen Işık, “Afet ve iklim ile ilgili müdürlüklerimiz teşkilatlanmaya çalışıyor. Trafik parkları ve altyapı işleri Gaziemir Belediyesi sorumluluğunda ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ile ortak yürütülüyor” dedi.

Işık ayrıca Aktepe Mahallesi’ndeki ATM eksikliğiyle ilgili, “İşlemler tamamlanmak üzere, iki bankadan biri ATM’yi yerleştirecek” bilgisini paylaştı.

Başkan Işık, toplantıda ayrıca bütçe eleştirilerini tekrar eden meclis üyelerine yönelik uyarıda bulunarak, “Tutanaklardan çıkarılmasını teklif ederim, çünkü söyledikleriniz komik ve gerçek dışı” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Başkan Işık, belediyenin bütçe ve performans planlamasının, kaynakları etkin ve tasarruflu kullanma amacını ön planda tuttuğunu vurguladı.

Gaziemir Belediye Meclisi’nde 2026 yılı gelir-gider bütçesi ve performans programı görüşmeleri tamamlandı. CHP, AK Parti ve MHP grup başkanvekilleri ile meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen tartışmaların ardından, 3. ve 4. raporlar oy çokluğu ile kabul edildi.