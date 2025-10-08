Son Mühür/ Emine Kulak- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, 17 Ekim’de yapılacak İzmir İl Kongresi öncesinde CHP İzmir İl Başkanlığına gelerek yoğun bir mesai geçirdi.

Aytekin, bugün saat 16.30’da ilk olarak ilçe başkanlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra ilçe başkanlarıyla yapılan görüşmenin ardından Aytekin bu kez ilçe belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Belediye başkanları ile yapılan toplantı yaklaşık 1,5 saat sürdü ve saat 20.30’da sona erdi.

KONGRENİN DİVAN BAŞKANI BELLİ OLDU

Toplantıya CHP İzmir İl Başkanvekili Barış Özdemir ve CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel de katıldı. Toplantı sonrasında kongrenin divan başkanlığını CHP Grupbaşkanvekili Murat Emir'in yapacağı öğrenildi.

AYTEKİN: ŞÖLEN HAVASINDA GERÇEKLEŞECEK

Yapılan toplantının sonrasında kısa bir açıklama yapan Aytekin, "Son derece verimli toplantılar gerçekleştirdik. Şölen havasında bir kongre gerçekleştireceğiz" dedi. Aytekin, kongrenin blok liste mi çarşaf listeyle mi yapılacağı sorusuna "Biz burada ilçe başkanları ve ilçe belediye başkanlarıyla istişare yaptık. Kongre delegeleri adına herhangi bir karar vermemiz söz konusu değil. Son kararı o gün delegeler verir" cevabını verdi.

3 BELEDİYE BAŞKANI KATILMADI

İlçe belediye başkanlarından Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen'in, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın ve Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun toplantıda bulunmadığı görüldü.