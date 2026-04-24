Gaziemir emlak pazarı neden canlanıyor sorusunun cevabı tek bir nedene bağlı değil. Metro hattı, Adnan Menderes Havalimanı’na yakınlık, sanayi bölgeleriyle entegrasyon ve yeni konut projeleri ilçeyi yatırımcı radarına sokan başlıca unsurlar olarak öne çıkıyor.

Gaziemir’de güncel konut fiyatları ne durumda?

Emlakjet’in Mart 2026 verilerine göre Gaziemir’de satılık daire ilanı sayısı 119 seviyesinde. En uygun daire 1.600.000 TL’den başlıyor, en lüks seçenek ise 26.500.000 TL’ye kadar çıkıyor. İlçe genelinde ortalama metrekare fiyatı 48.738 TL’ye ulaşmış durumda. Müstakil ev ve villa ilanları dahil edildiğinde tavan fiyat 92.500.000 TL’yi buluyor.

Metrekare bazında en pahalı mahalle Aktepe olurken, en uygun fiyatlı ilanlar Atatürk Mahallesi’nde bulunuyor. Ortalama amortisman süresi 17 yıl. Bu rakam, Gaziemir’i kira getirisi açısından İzmir’in orta segmentine yerleştiriyor.

Gaziemir neden yatırımcıyı çekiyor?

Gaziemir metro istasyonu, ilçeyi İzmir merkezine dakikalar içinde bağlıyor. Adnan Menderes Havalimanı’na komşu konum, iş seyahati yoğun profesyonellerin tercihi haline getirdi. Sanayi bölgelerine yakınlık çalışan kesim için istikrarlı bir kiracı havuzu yaratıyor.

Son iki yılda ilçede hız kazanan kentsel dönüşüm projeleri, eski binaları yeni nesil konutlarla değiştirmeye başladı. Bu süreç hem arz kalitesini artırıyor hem de yatırımcıya değer artışı sunuyor. Yeni imar alanlarının oluşması da ek bir çekim gücü yaratıyor.

Hangi mahalle ne kadar kazandırıyor?

Aktepe Mahallesi, modern site projeleriyle ilçenin lüks segmentini oluşturuyor. Metrekare fiyatları ilçe ortalamasının üzerinde seyrediyor. Emrez ve Sarnıç mahalleleri orta segment alıcılar için dengeli bir denklem sunuyor. Atatürk Mahallesi ise giriş seviyesi yatırımcılar için daha uygun bir fiyat aralığı barındırıyor.

2026 sonu için beklentiler

Sektör analistleri Gaziemir için yıl sonuna kadar kademeli bir artış öngörüyor. Konut kredisi faizlerinde beklenen düşüş gerçekleşirse, İzmir çevre ilçelerinde olduğu gibi Gaziemir’de de talep patlaması yaşanabilir. Metro hattına yakın konumu, yeni projelerin teslim tarihleri ve dönüşüm alanlarının büyümesi, bölgedeki hareketliliğin sürmesini destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Yatırımcı açısından Gaziemir, kısa vadeli kira getirisiyle uzun vadeli değer artışını aynı anda sunan nadir İzmir ilçelerinden biri konumunda.