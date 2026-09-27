Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Nurdağı ilçesine bağlı kırsal Acaroba Mahallesi yakınlarında Hatay ile Gaziantep arasında sefer yapan yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

5 kişi hayatını kaybetti

Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma, AFAD, sağlık ekipleri ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Yaralılara olay yerinde müdahale edilirken, ekiplerin kazaya ilişkin çalışmaları devam ediyor.

