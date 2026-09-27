Olay, Saray Mahallesi Fahri Görgülü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde iki kişi arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı sözlü tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri çevreden aldığı taşlarla karşı tarafa saldırmaya çalıştı. Bu sırada otomobil sürücüsü, aracını kendisine taş atan kişinin üzerine sürdü.

Aracı üzerine sürüp çukura uçtu

Hızla ilerleyen otomobil, yaya halindeki kişiye çarptıktan sonra kontrolden çıkarak yol kenarındaki binanın temel inşaat çukuruna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda hem aracı kullanan sürücü hem de çarptığı yaya yaralandı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 2 yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gerçek hastanede ortaya çıktı

Polis ekiplerinin hastanede yaptığı kimlik tespiti ve tahkikat çalışmalarının ardından olayın arkasındaki gerçek ortaya çıktı. Kavga eden ve kazada yaralanan şahısların öz kardeş oldukları öğrenildi.

Yapılan incelemede, 16 AGK 276 plakalı otomobili kullanan 22 yaşındaki S.S.K.'nin, tartıştığı 29 yaşındaki ağabeyi E.K.'ye çarptığı ve ardından aracıyla çukura uçtuğu belirlendi.

İki kardeşin hastanedeki tedavileri sürerken, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilişkin adli soruşturma başlattı. Temel çukuruna giren otomobil ise polis incelemesinin ardından vinç yardımıyla çıkarıldı.