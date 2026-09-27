Son Mühür- Yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre'nin gündeme getirdiği 2 milyara yakın haksız kazanç iddiası Aile eski bakanlarından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'yı istifaya sürüklemişti.

AK Parti'nin fon kriziyle ilgili olarak 'Sonuna kadar gidilecek' mesajı verdiği süreçte Fatih Altaylı sosyal medyada çok konuşulan bir konuyu gündeme taşıdı.

O paraya tenezzül etmek...



Fatma Betül Sayan kaya için,

"Göz göre göre bir hırsızlık, bir dolandırıcılık çetesine dahil olmaz, milletin hakkına, parasına tenezzül etmez diye düşünüyordum'' diyen Fatih Altaylı,

''Öyle ya, hangi izan ve ahlak sahibi insan nisan ayında 1 milyon 432 bin dolar yatırıp, eylül ayında 28 milyon dolar olarak parasını geri alabilirdi.

Dolar bazında 5 ayda yüzde 2000 kazanç elde eder ve bunun ahlaki olduğunu düşünebilirdi. Fatma Betül Sayan Kaya’nın getirisi tam buydu'' hatırlatmasında bulundu.



Sayan Kaya'nın eşinin de parasını yediye katladığına dikkat çeken Altaylı,

''Emekliler aç yaşarken, memurlar bırakın ayın sonunu ayın ortasını getiremezken, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşları peş peşe fabrika kapatır, esnaf siftah yapamazken, aileler dağılır, genç kızlar kötü yola düşer, genç çocuklar torbacılık yaparken “Aileden sorumlu eski bakan” bu kadarını da yapmaz dedim.

Bu kadarının yapılmayacağına inanmak istedim.

Yapmış.

Mal varlığı inşallah dondurulmuştur...



Tek kelime açıklama yapmadan istifa etti.

Mal varlığı dondurulmuş diyorlar.

İnşallah öyledir'' değerlendirmesinde bulundu.

''Şimdi herkesin kafasında şu soru var'' diyen Fatih Altaylı,

“Sadece Fatma Betül Sayan Kaya mı yapmıştır bu işi? Başka kimler böyle servet edindi?”

Öyle ya, bahsedilen para 25 milyar dolar.

Fatma Betül Kaya’dan 45 milyon doları çıktı.

Gerisi nereden çıkacak!" sorusunu gündeme taşıdı.