Beyoğlu’nda gece boyunca süren operasyonlarda polis adeta kuş uçurtmadı. Havadan dronlarla takip edilen Taksim ve Tarlabaşı hattındaki denetimler, gece hayatının en yoğun olduğu noktaları ablaya aldı.

Emniyet güçleri, İstiklal Caddesi ve ara sokaklarda kamu düzenini bozan, genel ahlaka aykırı hareket eden ve fuhşa aracılık eden şahıslara yönelik geniş çaplı bir darbe indirdi. Toplamda bin 737 kişinin kimlik sorgusunun yapıldığı gecede, adli makamlarca aranan kişiler ve düzensiz göçmenler teker teker tespit edildi.

Gökyüzünden adım adım takip

Asayiş Şube, Beyoğlu İlçe Emniyet ve Göçmen Kaçakçılığı ekiplerinin ortaklaşa yürüttüğü operasyonun merkezinde teknoloji vardı. Dron kameraları, sokak aralarındaki şüpheli hareketleri anlık olarak merkeze aktardı.

Özellikle fuhuşa aracılık ettiği ve yer temin ettiği belirlenen kişilere yönelik nokta atışı müdahaleler gerçekleştirildi. Havadan alınan görüntüler doğrultusunda 27 kişi gözaltına alınırken, fuhuş yapıldığı kesinleşen iki ayrı bina da ekiplerce denetim altına alındı. Sokakta çevreyi rahatsız eden şahıslara ise kaçma fırsatı verilmedi.

Eğlence mekanlarına ve otellere baskın

Denetimlerin adresi sadece sokaklar değildi. Gece kulüpleri, oteller ve şüpheli görülen adresler tek tek arandı.

25 eğlence mekanı tepeden tırnağa kontrol edildi.

5 otel ve 10 ayrı adrese eş zamanlı inceleme yapıldı.

Tütün kanununa muhalefet eden, sigortasız işçi çalıştıran ve ruhsatsız müzik yayını yapan 17 işletmeye ceza yağdı.

Ruhsatı bulunmayan 2 eğlence mekanı ile 2 otel kapısına kilit vurularak mühürlendi.

Gayrettepe’ye sevk edildiler

Aramalar sırasında uyuşturucu maddeyle yakalanan üç kişi hakkında derhal yasal işlem başlatıldı. Aynı zamanda cezaevi firarisi ya da farklı suçlardan arandığı tespit edilen üç şüpheli ile iki düzensiz göçmen de gözaltına alınanlar arasındaydı.

Emniyetin kararlı tutumuyla sabaha kadar kesintisiz devam eden denetimlerin ardından gözaltına alınan tüm şahıslar, işlemleri tamamlanmak üzere Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne sevk edildi. Ekipler, ilçedeki huzur ortamı korunana kadar bu tür anlık ve dron destekli baskınların süreceğini bildirdi.

