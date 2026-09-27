SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında ezber bozan satış yöntemi gün yüzüne çıkarıldı. Kentin en hareketli ilçeleri olan Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer merkezli operasyonlarda, valet parking hizmetinin arkasına saklanan organize bir uyuşturucu şebekesi deşifre edildi.

30 Mekanın Otoparkını Kontrol Ediyorlardı

Soruşturma dosyasına yansıyan detaylara göre, birden fazla vale şirketine bağlı olarak çalışan ve kentin gözde noktalarındaki yaklaşık 30 mekanın otopark hizmetini yürüten valelerin organize hareket ettiği belirlendi. Birbirleriyle bağlantılı çalışan şüphelilerin, referans yoluyla kendilerine ulaşan alıcılarla şifreli haberleşme yöntemleri kullanarak irtibat kurduğu tespit edildi.

Parayı 'Bahşiş' Diye Aldılar

Narkotik polisinin aylar süren takibi sonucu ortaya çıkarılan uyuşturucu trafiğinin işleyiş yöntemi operasyonun en dikkat çeken noktaı oldu. Referansla valelere ulaşan alıcılar, araçlarını mekan girişinde valeye teslim etti. Valeler, park etmek üzere devraldıkları araçların torpido gözüne veya koltuk altlarına sipariş edilen uyuşturucu maddeleri yerleştirdi. Araç müşteriye geri teslim edilirken uyuşturucunun bedeli, dışarıdan bakıldığında sıradan bir vale bahşişi görüntüsü verilerek nakit olarak tahsil edildi. Böylece elden elde temas riski sıfırlanarak, suç trafiği legal bir otopark hizmeti süsüyle gizlenmeye çalışıldı.

Gizli Soruşturmacılar Haftalarca Takip Etti

Şüpheli hareketliliği fark eden Narkotik Şube ekipleri, gizli soruşturmacıları devreye soktu. Müşteri kılığında vale noktalarına giden sivil ekipler, haftalar süren fiziki ve teknik takiple uyuşturucu satın alarak suç yöntemini ve failleri adım adım delillendirdi. Yeterli delile ulaşılmasının ardından Şişli, Beşiktaş ve Sarıyer’de belirlenen adreslere eş zamanlı düğmeye basıldı. Operasyonun ilk dalgasında 8 iş yeri ile 5 vale noktasına baskın yapıldı.

Cephanelik ve Muhtelif Zehir Ele Geçirildi

Adreslerde ve vale kulübelerinde yapılan aramalarda çok sayıda uyuşturucu madde ve mühimmat ele geçirildi. Yapılan aramalarda 492,85 gram marihuana, 42,5 gram kokain, 38,80 gram metamfetamin, 223 adet sentetik ecza hap, 18 adet ecstasy hap, 12 gram esrar, 9 şişe içerisinde toplam 45 ml GHB ve peçeteye emdirilmiş butinaca, satışa hazır paketlemede ve hassas ölçümde kullanılan 5 adet hassas terazi, 110 adet tabanca mermisi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 130 bin 500 TL nakit para.

166 Kişi Tutuklandı

Operasyon kapsamında suçüstü yakalanan ve vale noktalarında zehir sattığı kesinleşen 5 vale, emniyetteki sorgularının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kentin genelinde derinleştirilerek devam eden dev soruşturma kapsamında şu ana kadar gözaltına alınan 179 şüpheliden 166’sı tutuklanırken, 13 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın uyuşturucu ağının diğer ayaklarına yönelik incelemeleri çok yönlü olarak sürüyor.