Müsabakanın 9. dakikasında Göztepe etkili geldi. Sağ kanattan Dennis’in yaptığı ortada ön direkte Arda Okan Kurtulan’ın kafa vuruşu üstten auta çıktı. Bu pozisyon, konuk ekibin ilk yarıdaki en net fırsatlarından biri oldu.

Gaziantep FK duran toplarla etkili oldu

Gaziantep FK, 25. dakikada paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kevin Rodrigues’in yerden sert şutu yandan auta gitti. Ev sahibi ekip, duran toplarla rakip kalede baskı kurmaya çalıştı.

Göztepe’de Miroshi’nin şutu savunmaya takıldı

Karşılaşmanın 28. dakikasında Göztepe’nin sağ kanattan kullandığı kornerde ceza sahası içinde seken topu önünde bulan Novatus Miroshi’nin vuruşu, Gaziantep FK savunmasında Emmanuel Boateng’den döndü.

Janderson’un golü VAR’a takıldı

İlk yarının en dikkat çeken anı 38. dakikada yaşandı. Göztepe’nin Olaitan ile kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde savunmadan seken topu Janderson ağlara gönderdi. Ancak maçın hakemi Cihan Aydın, VAR incelemesinin ardından pozisyonda elle oynama tespit ederek golü iptal etti.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı

Karşılıklı ataklara rağmen iki takım da aradığı golü bulamazken, mücadelede ilk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi.

Maç bilgileri

Stat: Gaziantep Büyükşehir

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Gaziantep FK:

Zafer Görgen, Luis Perez, Semih Güler, Arda Kızıldağ, Kevin Rodrigues, Ogün Özçiçek, Drissa Camara, Deian Sorescu, Kacper Kozlowski, Emmanuel Boateng, Mohamed Bayo

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Juninho Bacuna, Christopher Lungoyi, Myenty Abena, Ali Osman Kalın, Enver Kulasin, Rob Nizet

Teknik Direktör: Burak Yılmaz

Göztepe:

Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Malcom Bokele, Arda Okan Kurtulan, Anthony Dennis, Novatus Miroshi, Cherni, Junior Olaitan, Juan Santos, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Allan Godoi, Sabra, Efkan Bekiroğlu, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Tibet Durakçay, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Sarı kartlar:

Ogün Özçiçek, Kevin Rodrigues (Gaziantep FK), Janderson (Göztepe)