İzmir'den Manisa'nın Demirci ilçesine doğru geziye çıkan motorcu grubun üyesi olan 43 yaşındaki Gürol Aygün, Akhisar-Demirci karayolunun 18. kilometresinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Sürücünün motosikletinin kontrolünü kaybederek uçuruma yuvarlandığı belirlendi.

Virajda kontrolünü kaybetti ve uçuruma yuvarlandı

Edinilen bilgilere göre, 43 yaşındaki Gürol Aygün idaresindeki 20 AAZ 667 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kritik bir virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak derin bir uçuruma yuvarlandı. Aygün, İzmir’den yola çıkan ve Demirci'ye ulaşmayı hedefleyen motorcu grubun içinde bulunuyordu.

Kazayı fark eden ve duruma şahit olan diğer motorcu ve sürücülerin anında 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine bölgeye hızla kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Olay yerine ulaşan sağlık personelinin yaptığı ilk incelemede, motosiklet sürücüsü Gürol Aygün'ün kazanın şiddeti nedeniyle olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Facia sonrası bölgede jandarma ekipleri güvenlik şeridi oluşturarak tedbir alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Cumhuriyet savcısının da gelerek incelemelerde bulunmasının ardından Aygün’ün cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıp kurumuna sevk edilmek üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak jandarma birimleri tarafından detaylı soruşturma başlatıldığı bildirildi.